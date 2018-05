La relación entre Lorenzetti y Guillermo Remonda

Todo el que conozca la historia de los años 90s sabe que las empresas gerenciadoras como las que Lorenzetti fue socio obtenían el 13% de ganancia neta de todas las gestiones que realizaron ante el PAMI. De APREME, la gerenciadora que en los años 90s y principios de la década pasada actuó en Rafaela, Lorenzetti primero fue empleado y luego socio. Pero a muchos –como a mí- les costará visualizar el verdadero alcance de todo esto. Hace poco vi una serie en Netflix que ilustraba bien la situación: Better Call Saul. ¿La vieron? El origen del abogado de Walter White en Breaking Bad, ese jurista que comienza su carrera como estafador y, ya como abogado, utiliza toda clase de recursos legales que bordean o rompen la barrera de la ética para conseguir sus fines. Sin embargo, a pesar de sus dudosos métodos y reputación, logra desactivar a un grupo de empresarios de una clínica que quitaba dinero a sus afiliados generando sobrefacturaciones injustificadas y cobrando tratamientos innecesarios. La diferencia con la realidad es que para las gerenciadoras argentinas ponían la guita no los usuarios sino el Estado a través del PAMI. Y que el abogado, luego de hostigarlos con medidas legales, terminó convirtiéndose en su aliado. La tesis doctoral de Ricardo Lorenzetti se llamó “Responsabilidad civil de los médicos” y fue publicada por Rubinzal-Culzoni en 1986, y quienes lo conocieron en aquella época cuentan que sus primeros pasos como abogado fue defender a pacientes en casos por mala praxis –que en su tesis ocupa al menos un extenso capítulo- ante los mismos médicos que, tiempo después, se convertirían en empleadores del abogado y finalmente en sus socios en las gerenciadoras del PAMI, empresas que perpetuaron durante casi una década los abusos que el propio Lorenzetti describía en su tesis.

12/ Esto fue denunciado por Del Frade en su libro financiado por la Asociación Médica del Departamento Castellanos, la gremial de los médicos de Rafaela y la Región que, con profesionales que tenían un enfoque social para su trabajo y no quisieron ingresar en los monopolios médicos de los que participó Lorenzetti, intentaron oponerse al modelo creando un sistema de atención propio que incluyó un sanatorio de primer nivel en el corazón de Rafaela. Esta la institución, junto con Diario Castellanos, fueron de las muy pocas entidades que presentaron impugnaciones ante el Congreso de la Nación cuando Néstor Kirchner lo propuso a Lorenzetti como Juez de la Corte Suprema de Justicia. Mientras la gremial argumentó su complicidad en un modelo que dañó la administración pública y encareció la atención de enfermedades, el periódico señaló su relación con un proceso judicial que llevó a la quiebra del diario, censurando la única voz de todo el país que criticaba a su persona y revelaba información incómoda que, si bien no era muestra del delito, marcaba una fuerte contradicción ética en el personaje encargado de impartir justicia en nuestro país.

13/ En esta historia podemos hacer algunos considerandos. Si bien la información publicada por Del Frade y los médicos gremialistas es importante, el libro “Salud, valores y esperanza” es una obra confusa y desprolija, no presenta los datos claramente y se pierde en la jerga legal, médica y hasta progresista empañando la lectura y nublando la importancia del rol del director del tribunal máximo en el entramado. A su vez, es muy condescendiente con el papel de la gremial médica rafaelina, que también utilizó una ingeniería legal muy cuestionable para hacer sus propias movidas. En el afán de oponerse a Lorenzetti, finalmente utilizaron las mismas armas que él, y es por eso que finalmente los médicos empresarios de las clínicas y sanatorios privados desactivaron lo hecho por la Asociación Médica del Departamento Castellanos con una serie de juicios y procesos legales en los cuales los médicos opositores fueron corridos del escenario. En estos procesos fue necesaria la utilización de un órgano de prensa que exhibiera las debilidades de la Asociación Médica ante la población rafaelina y desactivara el prestigio conseguido. Este órgano fue el mismo Diario Castellanos. El medio opositor a Lorenzetti fue comprado por un simpatizante del juez máximo y puesto al servicio de los intereses revanchistas de aquellos que fueron impugnados por él.

14/ Hacía dos meses que yo era empleado en la redacción de Diario Castellanos cuando este volantazo editorial sucedió. Una noche mi editor general apareció con unos papeles que le había pasado “una fuente importante”, me dijo. Eran todos los documentos necesarios para destruir a los opositores de Lorenzetti. Él mismo redactó un artículo y fueron publicados. Rápidamente el diario entró en una guerra con la Asociación Médica y, a la vez, en el círculod e confianza de Lorenzetti. En los pasillos del diario se decía que la fuente había sido el propio Lorenzetti y los socios rafaelinos que seguían manteniendo negocios en conjunto. Esto fue en el año 2007. No tardé mucho –sólo un año- hasta conocer quién los había traído. Se llamaba Guillermo Remonda. Su abuelo había sido senador provincial por el PJ y él estaba casado con una millonaria dueña de una empresa láctea de la ciudad. Un hombre viejo y siniestro, vinculado por amistad y cercanía de clase a los médicos que apadrinaron a Lorenzetti luego de que dejara de ocuparse de casos de mala praxis para empezar a colaborar con el armado de la gerenciadora APREME. Remonda se presentó como un “amigo” del dueño del Diario y, en un principio, visitaba amablemente la redacción para charlar con los periodistas. Tiempo después comenzó a participar informalmente de las reuniones editoriales. Al tiempo, su voz controlaba lo que el diario publicaba y su presencia en el periódico era cotidiana. Todo el tiempo dejaba claro que él hablaba por teléfono con Lorenzetti y que era “su amigo”. Quienes lo escuchábamos nunca supimos si esto era cierto, pero de todos modos cuidaba los intereses del presidente de la Corte en lo publicado en el diario. Exigía que publicáramos las fotos del jurista y escribiéramos artículos y editoriales obscenamente alabatorios, además de reproducir la información que resultaba perjudicial para los opositores el juez. Por supuesto, Remonda cuidaba sus intereses personales, ya sea su relación cambiante con el gobierno local o lo que publicaba el periódico acerca de los conflictos de la láctea donde su esposa era socia. Fue por diferencias sobre estos asuntos y no sobre el tema Lorenzetti -en el que mi opinión y escritura estaban censurados ya que los artículos sobre él y sus temas llegaban escritos por manos anónimas- por las cuales en mayo de 2009 me despidió de palabra. Como el despido no se hizo efectivo y la tensión laboral se hizo insoportable, finalmente renuncié. Desde entonces supe por terceros que el verdadero dueño del diario fue expulsado de la empresa y el medio adquirido por Remonda y algunos socios o testaferros -quienes desde entonces y hasta hoy controlan línea editorial – ya hace tiempo es parte del blindaje mediático que beneficia a Lorenzetti. El diario La Opinión, competidor de Castellanos en Rafaela, tampoco publica información comprometida sobre el titular de la Corte, tal vez por miedo, por precaución, o simplemente continuando una política timorata que lo caracterizó siempre.

