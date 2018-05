¿Antisemita Yo? ¡Si Tengo Un Amigo Judío!

No señor, no se confunda, yo no soy antisemita.

Si hasta tengo un amigo judío, y es un buen tipo.

Aparte, a ustedes los judíos yo… ¡Los admiro!

¡Con que facilidad ustedes ganan dinero!

Un judío viene con una mano atrás y otra adelante, y enseguida ya es millonario.

Claro, lo que se ve muy bien es que “entre ustedes” se ayudan.

Justamente conocí a un moish … digo a un judío que tenía más plata que Amalita Fortabat !

Creo que cambiaba cheques, o algo así.

Recuerdo que el judío ese… se mandó una estafa y se las picó a Israel, como todos los que se mandan estafas.

Si, ya se que no todos hacen eso… pero hay muchos…

Pero le repito que no soy antisemita. No tengo nada contra los judíos !!!

Me acuerdo de un compañero de escuela … “Jacobito” lo llamábamos !.

Ese era un traga, siempre sabía todo, y claro. Nos daba bronca, la maestra siempre lo ponía de ejemplo.

Me acuerdo que un día entre cinco lo agarramos a la salida y le dimos una….

Vino la madre a hacer lío a la escuela. ¡Que pollerudo y marica había resultado ser.!

En vez de pelear fue llorando a la mamita.

Si, tiene razón, éramos cinco y él uno… pero los machos no lloran !

¡Otra vez con lo mismo! ¡No soy antisemita!

Si no me creen pregúntenle a mi amigo judío. El seguro les va a decir.

Voy mucho a su casa. La madre cocina como los dioses.

Pero lo que me da bronca es que con el padre habla el idioma de los judíos y no entiendo una papa.

Tendrían que hablar en cristiano.

No señor, para nada soy antisemita. Mi amigo judío les puede decir.

Si, ya se que hay muchos Premio Nóbel judíos, pero es por lo que le dije antes, son demasiado inteligentes y tragas,

además se sabe que como los que entregan los Premios son judíos …. entonces se los dan entre ellos !

Esté seguro que no soy antisemita, mi amigo judío enseguida va a venir y se lo va a decir.

Pero si hay algo que me molesta es ese cuento del “Holocausto”

¿No me va a decir que usted cree realmente que los alemanes mataron tantos judíos?

Los judíos lo inventaron para sacar ventaja de Alemania y para crear a Israel.

Se que mi amigo judío puede jurarle que no soy antisemita.

Otra cosa que admiro es como manejan el mundo, los diarios, los bancos, la política.

Manejan a EEUU y en su momento manejaban los países comunistas. Eso se llama inteligencia.

¿Yo antisemita? ¿Yo… que tengo un amigo judío?

Ahora… Lo que si ustedes podrían dejarse de joder con los pobres palestinos.

Dejen de matarlos de hambre como lo están haciendo, con ese muro que están construyendo, con los bombardeos.

Como en el Líbano, que masacraron un montón de civiles.

¿Qué desde el Líbano bombardearon Israel? ¿De dónde sacó esa mentira?

Pero claro, esos no son los judíos, son los sionistas.

Esos si que son criminales. Habría que meterlos presos a todos.

¿Por qué no pueden vivir en paz con los palestinos?

Si, ya se, para los sionistas y los judíos de EE. UU. la guerra es un buen negocio.

Y los que pagan el pato son los pobres palestinos

¿No les alcanzó con robarles las tierras para despues inventar Israel?

¡Por última vez le digo que no soy antisemita! ¡ Ahora enseguida viene mi amigo judío y se lo dice !

¿Que cómo se llama? Que se yo ! Yo siempre le dije “Ruso” …

Y ahora perdóneme … pero tengo que irme !!!