TODO SALE MAL, PERO NO IMPORTA

La herencia recibida es desastrosa, dijeron los que fueron candidatos y luego funcionarios. Se puede comprender: es práctica común tirar abajo aquello de lo que uno tiene que hacerse cargo, porque el trabajo lucirá mejor a la hora de mostrar los resultados.

A los argentinos nos dijeron que todo estaba mal, y se deducía que si uno quería que las cosas se arreglaran había que soportar alguna penuria. El tránsito se embotella cuando está la cuadrilla tapando un bache en el pavimento, pero el sufrimiento de hoy del conductor se compensará con la comodidad con que podrá desplazarse cuando hayan finalizado las obras.

La olla en la que se cocinó el maquillaje mostró, sí, algunos agujeros. Se filtró un video en el que Sturzenegger contaba los consejos que le había dado Durán Barba y

-más al núcleo de la cuestión-, un informe destinado a los inversores extranjeros en el que se pintaba de rosa el estado del país: una infraestructura magnífica y las mejores condiciones en recursos humanos y materiales para desarrollar cualquier emprendimiento.

En tanto, a la población se le había hablado de una inflación descontrolada, un déficit fiscal inusitado, gravísimas deficiencias en materia vial, de comunicaciones, energéticas, etc., etc.

Ahora, transcurridas dos terceras partes del mandato de Cambiemos, no queda más remedio que reconocer que no hay nada bueno que mostrar de la gestión, como no sea las lisonjas de jefes de estado de otros países, a quienes no les cuesta nada mostrar a Mauricio Macri como un gran líder.

La inflación es mayor que aquella que según la propaganda de campaña tornaba inevitable el colapso, representado por el nombre de una nación en dificultades: “Si no nos votan a nosotros, esto va a ser como Venezuela”, decían mientras en las pantallas se mostraban góndolas vacías de un supermercado de un Miami amenazado por un huracán de máxima categoría.

El déficit fiscal, al que también se le asignaba poner al país al borde de la catástrofe si llegara a aumentar un peso más, creció, y mucho, en comparación con 2015, aunque se intenta mostrar que bajó tomando solamente una parte -el llamado primario- que no toma en cuenta los intereses de la tremenda deuda constituida durante esta administración.

Pero los resultados de la gestión no arredran a los CEOS que se hicieron cargo del gobierno. El jefe reiteró muchas veces que “Lo peor ya pasó”, con tan poca fortuna que cada vez que lo decía luego de un traspié importante, inmediatamente acontecía algo más grave aún, y no tenía luego otra salida que volver a decir la frase.

En los últimos tiempos las variables económicas se salieron, y feo, de cauce. El ministro Dujovne -antes de que se le agregara el prefijo “súper” a su cargo- debió reconocer que las herramientas disponibles para detener la inflación eran pocas y sin filo. El propio presidente trató de zafar reconociéndose como demasiado optimista al haber hablado de lo fácil que era detener la inflación.

Después se agregó la creatividad discursiva de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien hizo aparecer como mentiroso al Jefe de Estado, lo que conlleva un costo político, ciertamente. Según la Sra.Vidal no se podía decir al mundo ”lo mal” que se encontraba todo al asumir, verdad que habría de desalentar posiblemente a muchos inversores que estarían preparándose para aprovechar la oportunidad de instalarse en estas tierras.

¿Un FMI a la izquierda de Macri?

Si -en lo que respecta a medidas de política económica y financiera- hay algo que mereció repudio absoluto entre los macristas fue tanto el llamado “cepo” como las retenciones al agro. El FMI se da cuenta que la sangría de divisas no puede seguir, porque sus préstamos se irían por la misma alcantarilla que transitaron los miles de millones de dólares pedidos por el actual gobierno en estos años y les exige ahora que coloquen un torniquete.

Por otro lado quienes están a cargo del manejo del Estado tuvieron que recurrir primero y confesar después que ellos, al igual que Cristina, vendieron dólares a futuro en el intento de detener la corrida cambiaria. ¿Estarán obligados a aceptar también un retorno a las retenciones a los granos, detestables y contraindicadas, según ellos?¿Obedecer al Fondo y reivindicar lo actuado por el kirchnerismo? ¿Y qué hacer con un ministro de agroindustria que fue nada menos que presidente de la Sociedad Rural, si hay que volver a las retenciones? ¡Qué dilemas, y cuántos!

La impresionante caída de imagen del presidente y su gobierno, parece estar llamando a otra estrategia para reganar mercado electoral. Hay quien dice que buena parte del triunfo de Cristina en 2011 se debe a la compasión de los votantes por haber quedado viuda. Tal vez un presidente que entre sollozos le dice a su pueblo “hicimos todo mal, pero ahora ya sabemos cómo es la cosa, y si me ayudan vamos a salir adelante” puede ser la clave de un renovado crédito en las urnas.

Obligados a decir que nada es lo mismo que antes

No deja de ser gracioso el hecho de que hasta hace muy poco el presidente estaba preocupado por la posible retracción de los inversores en venir al país al pesar en ellos la idea de que pudiera volver el peronismo al gobierno, con su populismo a cuestas.

Ahora, con bastantes pocas chances de ser reelecto, Macri busca apoyo en gobernadores peronistas y otros adherentes al partido del General. Entonces su tarea será convencerlos de que ahora hay un peronismo distinto.

También Dujovne, que hace muy poco exhibía en la TV un cartel contrario a inmiscuirnos con el FMI, ahora tiene que decirnos que se trata de otro Fondo, que no tiene ni por asomo las nefastas características de aquellos que el pueblo argentino aprendió a aborrecer.