Santa Fe: Dieron media sanción a la ley de paridad

La Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de paridad que establece la participación igualitaria de mujeres y varones, con mecanismos de aplicación en los tres poderes del Estado. La iniciativa, aprobada por unanimidad, fue resultado de un arduo proceso de negociación por parte de las legisladoras impulsoras y del movimiento de mujeres con las diferentes fuerzas políticas.

“Es una ley que tiene un profundo contenido de transformación social porque lo que hace es incorporar a las mujeres al espacio público compulsivamente, de modo de destruir ese contrato sexual originario de las sociedades modernas que relegaron a las mujeres de los espacios públicos y de las decisiones en políticas”, manifestó la Diputada Silvia Augsburger en el recinto.

El dictamen de mayoría que obtuvo media sanción incorpora el proyecto de “Paridad en los tres poderes del Estado” que el interbloque Igualdad, integrado por las legisladoras Augsburger y Meier y los Diputados Giustiniani y Del Frade, habían reingresado a la legislatura en el inicio de este año.

“Esta es una ley que no surge a partir de una iniciativa parlamentaria particular de un grupo de legisladores o legisladoras determinadas, sino que es producto de la demanda social, por eso digo que es una ley que se discute adentro, pero que se ganó afuera. Y se ganó con la marea feminista que viene hace unos años cuestionando la discriminación en todos los ámbitos, esa marea que entiende que el 30% de cupo femenino se convirtió en un techo y no en el piso que supo ser cuando allá por los ´90 la logramos. Esta ley también es producto de lo que vemos en la academia, que se cuestionan los acosos sexuales y la autoridad patriarcal, del #cuentalo, del #MeeToo, el No nos callamos más. Porque si hay algo que va a cambiar el estado de cosas, es mover esa base, que relega a las mujeres al ámbito privado y se vale de estrategias discriminatorias para negarnos nuestros derechos”, prosiguió la Legisladora.

“Quiero remarcar que esta no es una ley contra los varones y que hacemos nuestra la consigna feminista que dice que “Cuando las mujeres avanzan, ningún hombre retrocede”, porque es una sociedad que será mucho más justa y mucho más igual. Nadie retrocedió en derechos cuando allá por el año 1947 logramos el voto femenino, ni tampoco nadie retrocedió en derechos cuando en el 90 sancionamos la ley de cupo. Lo que vamos a ver en el 2019 cuando esta cámara renueve su composición, es una legislatura que va a expresar más acabadamente las demandas sociales y una legislatura igualitaria para una sociedad más justa”, finalizó Augsburger.

SOBRE LA LEY DE PARIDAD APROBADA

La ley aprobada incorpora el principio paritario y tiene injerencia en los tres poderes del Estado. Respecto al Poder Legislativo, establece composición igualitaria en las listas de candidatos y candidatas para cuerpos colegiados provinciales, municipales, comunales y convencionales de constituyentes. Además, plantea mecanismos para mantener el principio paritario ante vacancia en las listas y en el cuerpo.

Respecto al ámbito del Poder Ejecutivo, se incorpora un artículo a la Ley Orgánica de Ministerios, que establece la participación equitativa entre géneros en la cobertura de todos los cargos de Ministros y Secretarios de Estado.

En el Poder Judicial, se establece que los organismos de evaluación, como jurados o consejos de la magistratura que se conformen en el marco del proceso de selección para fiscales, defensor y demás funcionarios judiciales que requieran acuerdo legislativo, propendrán a respetar la composición del 50% entre géneros. Esto si bien no implica paridad en todo el ámbito de la justicia, es un avance para ir implementándola.

Además, se plantea que el Poder Ejecutivo garantizará la participación equitativa entre géneros en todos los cargos políticos que las entidades autárquicas, organismos descentralizados, empresas del Estado Provincial, sociedades del Estado Provincial, sociedades anónimas con participación estatal provincial mayoritaria, sociedades de economía mixta y demás entes provinciales.

Fuente: La Opinión