Quitar beneficios al campo: El freno a la baja gradual de retenciones a la soja, bajo análisis

El equipo de Mauricio Macri analiza por estar horas suspender la baja gradual de las retenciones a la soja. El estudio de esta medida se produce en momentos de la negociación del préstamo del FMI, y justamente está relacionado con uno de los pedidos del organismo internacional para habilitar el crédito. La baja gradual del impuesto había sido anunciada por el presidente al comienzo de su gestión y se viene aplicando a razón de 0,50 % por mes. Actualmente se ubica en 27,50 %.



El beneficio para el campo se suspendería al menos hasta fin de año, tanto por el pedido del organismo liderado por Christine Lagarde como por la necesidad del Gobierno de reforzar los ingresos, ya que este año el Estado dejaría de recaudar $20 mil millones por la reducción del impuesto. Además sirve para evitar el traslado a los precios de los productos de exportación argentina. Aunque la suspensión fue desmentida por el Gobierno, está bajo análisis y cada vez cobra más fuerza.



La medida fue propuesta por el ministro de Hacienda y coordinador económico Nicolás Dujovne, en su primera reunión con sus pares. En el encuentro estuvo entre otros el titular de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, que aunque evitó confrontar, está en desacuerdo con esta posibilidad.



El plan oficial surge además luego de las declaraciones de la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, que en medio de la tensión cambiaria le había reclamado al campo "que no retengan la soja" y que la vendieran para que entraran dólares al país.



El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) Dardo Chiesa rechazó la posible medida, tendiente al programa de aceleración de la baja del déficif fiscal que impulsa Dujovne. "Esto trae mucho malestar. No queremos que nos roben", dijo el dirigente del agro.



"Puede ser que sea un globo de ensayo, que lo estén estudiando y que no lo hayan comunicado. Puede ser que estén estudiando modificar los impuestos al campo. Alguna vez le pregunté al ministro si tenían una proyección del tipo de cambio en el año y me dijo que eso a él no se lo consultan. Así que calculo que tampoco le consultarán otras cosas. Achicar gastos es una decisión superior", dijo Chiesa, en una entrevista a radio 'Cooperativa'.



Mientras que la Asociación de la Cadena de Soja (ACSOJA) indicó que "es muy importante dar previsibilidad al productor, que al momento de realizar la siembra basó sus decisiones en el esquema existente" y pidió "mantener el esquema de rebajas".



"No cumplir con el esquema definido sería un desincentivo para la próxima campaña. Consideramos que es fundamental para el país generar incentivos a los sectores como el nuestro que son más competitivos y pueden revertir la difícil situación en que quedo el país a fines de 2015", afirmó la entidad.

