Vengan a Rafaela que hay veredas rotas para "hacer dulce"

El Gobierno provincial decidió otorgar una partida en carácter de aporte no reintegrable de 66,5 millones de pesos a la Municipalidad de Rosario para financiar los trabajos de restauración de veredas y cazuelas afectadas por el arbolado público, según se desprende del Decreto Nº 1137 del pasado 18 de mayo.

Debido a que “la partida presupuestaria encargada de absorber este gasto no ha sido contemplada en el Presupuesto provincial vigente”, el gobierno provincial debió redireccionar fondos desde otros conceptos para girar los fondos al municipio del sur provincial. “Resulta necesario efectuar modificación presupuestaria compensada por la suma de $ 66.500.00 a efectos de incorporar en el Programa 26 Obras con Municipios y Comunas”, se consigna en los considerandos de este decreto.

Además, se explica que “la señora intendenta de la Municipalidad de Rosario, Mónica Fein, solicitó la entrega de un aporte no reintegrable para la reparación integral de las veredas y cazuelas afectadas por el arbolado público”. Y que ante este pedido “obra el visto bueno del subsecretario de Gestión de Proyectos Estratégicos de la Gobernación”.

En este caso, no se trata de la primera transferencia no reintegrable efectuada por la administración del gobernador, Miguel Lifschitz, a la Municipalidad que gobierna la socialista Fein. El pasado 28 de diciembre se firmó el Decreto Nº 4182 mediante el cual la Provincia aprobó enviar “$ 150 millones para cubrir los gastos de provisión de materiales en el marco de la obra de modernización del alumbrado público en calles de la ciudad de Rosario pagaderos en una sola entrega”. En este caso también hubo, inicialmente, una solicitud de “ayuda económica con carácter de no reintegrable”, es decir que no se debe devolver ni un peso del aporte.

Ante una consulta de este Diario por esta transferencia discrecional del Gobierno provincial a Rosario, voceros de la Municipalidad de Rafaela no ocultaron su malestar. “El tema de la reparación de las veredas y la refuncionalización de las veredas del microcentro figura en nuestra agenda desde hace años pero no se ha podido resolver el financiamiento. También venimos trabajando el proyecto para cambiar las luminarias del alumbrado público pero nunca hemos recibido aportes no reintegrables”, indicaron.

En el Presupuesto 2018, el Municipio de esta ciudad cuenta con un presupuesto de alrededor de $ 23 millones para el recambio de lámparas y el área de Electrotecnia que se encarga del mantenimiento del alumbrado público. “El mensaje claramente es que nos arreglemos solos ya que no estamos recibiendo recursos extraordinarios de nadie”, agregaron los voceros sin disimular el descontento.

De todos modos, el martes durante su participación en la reunión de Comisión del Concejo el jefe de Gabinete de la Municipalidad local, Marcos Corach, deslizó que Lifschitz anticipó al intendente, Luis Castellano, que la Provincia trabaja en un proyecto para avanzar en el recambio de luminarias para aquellos municipios que “tengan convenio” con la EPE. Por ahora habrá que esperar si finalmente el gobierno provincial destinará aportes no reintegrables para financiar un programa de reemplazo de las luminarias por el sistema LED de menor consumo de energía.

Por último, en el gobierno local lamentaron que no haya representantes de municipios y comunas en la flamante Comisión Técnica de Análisis de Costos y Tarifas de la EPE recientemente creada en el ámbito de la Secretaría de Estado de la Energía para, entre otros objetivos, analizar la estructura de costos de la empresa y proponer “medidas para lograr la reducción de los mismos, mayor eficiencia y calidad de servicio a los usuarios”.