A LA META EN BOTE!

Para los liberales gobernantes, los aportes del Estado para garantizar la vivienda, la educación y la salud, a la población debieran ser mínimos o ni siquiera existir. En cambio para ellos el Estado sí tiene que garantizar que haya dólares disponibles para toda la demanda y para cualquier uso. Y lo malo es que esa garantía se ofrece a costo de un endeudamiento que nos toca a todos los argentinos de hoy y a los que vendrán a lo largo de muchas décadas.

La diputada Elisa Carrió, no hace mucho, reprochó a los empresarios del agro por retener las cosechas y no liquidar las ventas. Luego, ante la avalancha de críticas, buscó salvar la ropa diciendo que se había referido nomas a los exportadoras.

Ahora acusa a los industriales de querer derribar al gobierno pidiendo un dólar más alto. Y dice que el sector tiene que ser más eficiente y competitivo, en vez de pedir competitividad a través de medidas cambiarias.

Cuál es el valor que debería tener el dólar en un debate que no tiene nada de nuevo. Es de siempre, o casi siempre, porque en tiempos del instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) todo el comercio exterior estaba monopolizado por el Estado y tanto importadores como exportadores tenían que manejarse en pesos.

Y es una discusión inútil, porque parte de un supuesto sumamente nocivo, y que es responsable de la mayor parte (si no de todas) de las dificultades económicas y financieras que enfrenta la Argentina: de que lo correcto es que haya un tipo de cambio único, esto es el mismo valor del dólar para todos los operadores que tengan que ver con la moneda extranjera.

El gobierno macrista eliminó las retenciones a todos los granos menos a la soja, a la que le está dando rebajas mensuales hasta del 0,5% para que lleguen a cero en un par de años. Las retenciones constituyen un impuesto que altera de hecho el tipo de cambio para el sector. Igualmente, la minería fue beneficiada con la supresión de las retenciones.

Pero también el dólar que necesitan los turistas para sus vacaciones en el exterior y el que consigue el ahorrista que lo va a poner dentro del colchón o lo va a enviar a una cuenta de otro país, tiene el mismo valor que el que preciben los exportadores y el que deben pagar los importadores.

Este esquema no toma en cuenta algo tan elemental que cualquier padre de familia entiende y aplica, independientemente de que tenga un doctorado en economía y finanzas o ni siquiera haya finalizado la escuela primaria. Y es que los recursos de un grupo mínimamente solidario entre sí deben administrarse.

Una familia es una unidad económica extremadamente interdependiente, y un país no tanto, pero también existe una relación fuerte, aunque en distintos grados de intensidad, según sea la filosofía económica de la sociedad y el gobierno.

La que sostienen las actuales autoridades de la Argentina como un ideal es que los integrantes de la sociedad se hagan cargo por si mismos de sus necesidades. La comunidad en su conjunto, representada por el Estado, no debiera en este esquema destinar recursos a la educación ni a la salud pública. Hay escuelas y clínicas privadas que prestan esos servicios. Y como lo hacen en función de su propio interés van a extremar los cuidados para alcanzar la máxima eficiencia.

En cambio, si el Estado se hace cargo de esos problemas será injusto, porque hará pagar a algunos que no los requieren para darle a otros que no lo merecen. Además, como dice Milton Friedman, la mayor eficiencia se da cuando cada uno gasta su propio dinero en satisfacer sus necesidades, en tanto la menor eficiencia es cuando se gasta el dinero de otros para atender a terceros.

Como fuere, apenas asumido el actual gobierno, se impuso el cambio único (postergado en el caso de la soja) y se eliminaron todas las restricciones al movimiento de fondos.

El resultado está a la vista: el ingreso por exportaciones bajó, el egreso por importaciones se acrecentó, el número de turistas al exterior tuvo un crecimiento explosivo, los ahorristas y fugadores de capitales se desquitaron por las restricciones que les había impuesto el gobierno anterior.

En la filosofía neoliberal no debieran existir como derechos la vivienda, la alimentación, ni la salud ni la educación; en esa vision son cosas de cada uno. ¿Necesita un techo? ningún problema; trabaje, ahorre y cómprelo. Lo mismo con todo lo otro; el Estado no tiene por qué involucrarse.

Pero no se aplicó el mismo criterio con las libertades individuales a que hicimos referencia. Porque el Estado -una forma de decir toda la ciudadanía- no dejo desamparados a los demandantes de dólares. Se comprometió a brindárselos sin restricciones. Y el problema es que como esos dólares el Estado no los tenía, los tuvo que pedir prestados. Y configuró una deuda que está garantizada con el patrimonio estatal, llámese recursos del subsuelo o cualquier otro de propiedad estatal, o sea de la comunidad. Una deuda que recae para colmo no solamente sobre nuestra generación sino sobre la de nuestros hijos, nietos y bisnietos, por lo menos.

En otros términos, parece estar mal que una parte pudiente de la sociedad pague la salud y la educación de la otra parte. Pero sí está bien que quienes ni siquiera nacieron paguen por lo que reciben ahora los que están mejor ubicados en la escala social.

En fin que ahora la sociedad argentina está en un brete para el que cualquier solución va a ser sumamente dolorosa. En el estado de cosas vigente, todo refuerzo de divisas, ya sea que provenga del Fondo Monetario o de algunos fondos de inversión que vengan a cambiar sus dólares en pesos para procurar ganancias financieras, se diluirá sin dejar otro rastro que un incremento de la deuda.

Hay rumores de que se estudia frenar las rebajas en las retenciones de la soja, y de imponer un impuesto al turismo. Esto significa resignar posiciones ideológicas para los funcionarios y, tal vez lo que más les duela, acercarse a las medidas impuestas en su momento por el kirchnerismo. A la fuerza ahorcan.

Pero ellos siguen sosteniendo sus metas, aunque sea apelando al último recurso de un barco que se hunde: los BOTES