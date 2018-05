Dujovne, anfitrión de colegas críticos: ven inflación del 27%

Todos ponderaron la vuelta al FMI, pero pidieron ajustar déficit para 2019 en el 1,5%. Mandato obligatorio: no caer en un waiver con el organismo

"Sin dibujos. Sin dibujos. Si no, no sirve, no funciona". Vehemente y gesticulando, Miguel Ángel Broda avalaba así, pero con condiciones, los números que Nicolás Dujovne le terminaba de mostrar y que son la base de las metas que el Gobierno está presentando al Fondo Monetario Internacional (FMI). Broda formaba parte del selecto grupo de economistas top que ayer fueron invitados por el flamante ministro coordinador para que expongan su visión sobre la nueva realidad de los mercados. Y, obviamente, la opinión sobre la decisión de Mauricio Macri de recurrir al organismo financiero internacional. En el salón Belgrano, donde un día antes Dujovne había sido anfitrión de sus colegas ministros del Gabinete económico, ayer fue el turno de Miguel Kiguel, director de Econviews y exsecretario de Finanzas; Miguel Bein, exviceministro de Economía; Miguel Broda, director de la consultora A. M. Broda y Asociados; Pablo Guidotti, exviceministro de Economía; y Ricardo Arriazu, director del estudio Arriazu & Asociados.

Aunque cada uno tiene una visión más o menos cercana o crítica de la marcha de la economía en los últimos tiempos todos coincidían en un concepto fundamental: el reclamo del encumbramiento de un ministro de Economía clásico que pueda manejar la crisis con la botonera completa. De alguna manera, la presentación sirvió para que los cinco visitantes, al menos en este punto, bajaran su nivel de cuestionamiento. Lo que no pudo evitar Dujovne en la mirada profesional algo menos optimista sobre los números de la economía de este año y 2019.

Para empezar, la meta de crecimiento que esperan los visitantes se ubica para 2018 entre el 1% y el 1,5%; incluso por debajo del 2% que la semana pasada pronosticó el FMI. Incluso alguno de los invitados adelantó que se podría esperar para este trimestre, "el más duro del año", una seria amenaza de recesión, que será difícil de enfrentar para el Gobierno ya se esperan tiempos de prudencia fiscal. Fue una manera de recomendar que cuando lleguen los tiempos difíciles en el crecimiento de la economía, no haya tentaciones keynesianas.

También pesimistas fueron los números de la inflación esperada. Los visitantes esperan para este año, en el mejor de los casos, entre 26% y 27% de alza en los precios y siempre que haya control y dominio de la situación hasta fin de año. Nadie quiso esperar la reacción del ministro, que simplemente asentía y se alejaba de cualquier defensa de la meta original del 15% o del posible logro de un 20% final.

Llegó el momento de uno de los dos debates de fondo. Para los visitantes, el Gobierno debería procurar este año un déficit fiscal primario del 2,5%, dos puntos porcentuales menos que la meta del 2,7% que anunció Dujovne hace unos días, en medio de la crisis cambiaria. Según los invitados, el 2,5% sería la señal que los mercados están esperando para que haya un renacer de la confianza en el Gobierno de Mauricio Macri sobre la base del enfrentamiento del epicentro del problema: el desequilibrio entre ingresos y gastos. El ministro anfitrión tomó nota y pasó a la discusión de la segunda parte del problema: el déficit esperado para 2019. Los cinco economistas coincidieron en un 1,7%/1,5% final, para el año próximo sin detenerse en mencionar que 2019 es un año electoral. Sólo mencionaron que se trata de una cifra que encuadrará en lo que pedirá el FMI y que sólo con una meta de este tipo el organismo que maneja Christine Lagarde firmará la continuidad del stand by en lo que debería ser el segundo desembolso de dinero. Para el primero, coincidían los cinco profesionales, no habría dificultades con los números actuales del programa económico de Mauricio Macri.

Comenzó entonces el segundo capítulo de mayor debate: la marcha de las negociaciones con el FMI. Dujovne, que estuvo acompañado por secretario de Política Económica, Sebastián Galiani, afirmó que es en estas horas donde en serio comenzaron las negociaciones, y que hasta ahora sólo hubo presentaciones y declaraciones políticas. Introdujo el tema afirmando que el acuerdo "despejará las dudas que queden sobre el financiamiento", reconoció que aún faltan semanas (no menos de cuatro) para una definición, y aseguró que la idea es llegar este año a un primer desembolso desde el organismo sin precisar montos, aún. Tampoco los visitantes lo pidieron. Para todos, cualquier número menor a u$s5.000 millones sería insuficiente, mientras que el óptimo sería uno más cercano a los u$s10.000 millones. Y que el acuerdo total no sea de menos de u$s30.000 millones.

Se discutió luego sobre el capítulo que para los economistas visitantes sería el más importante en el acuerdo con el FMI para despejar dudas para 2019: la política monetaria. La discusión se centró en que es más conveniente para comprometerse ante el FMI: metas de inflación o de control monetario. La coincidencia fue operar sobre lo segundo, aunque sea más trabajoso, ya que no cumplir con metas inflacionarias sería contraproducente ante el FMI y la Argentina. Y llevarían a la coincidencia mayor de todo el encuentro en el Palacio de Hacienda. Locales y visitantes coincidieron. "Lo único que más hay que evitar en 2019 es un waiver en el primer acuerdo con el FMI después de tantos años", bramaban los siete contertulios.

Fuente: Ámbito