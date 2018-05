En su segundo día como coordinador, Dujovne eligió un “dream team” de economistas para escuchar opiniones

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo su segundo día como ministro "coordinador" –en el Gobierno, empezando por Marcos Peña, todos insisten en destacar que no es un "súper ministro"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, tuvo su segundo día como ministro "coordinador" –en el Gobierno, empezando por Marcos Peña, todos insisten en destacar que no es un "súper ministro"– y se reunió con un grupo selecto de economistas de primera línea.

Así, café mediante, Migue Kiguel (Econviews), Miguel Bein (ex referente económico de Daniel Scioli), Miguel Ángel Broda (director de Broda y Asoc.), Pablo Guidotti (ex viceministro de Roque Fernández en la última etapa del menemismo) y Ricardo Arriazu(Arriazu y & Asoc.), escucharon una breve introducción del ministro, pero más hablaron "porque el Gobierno parece que nos quería escuchar", como le dijo con una sonrisa uno de los presentes a Infobae.

Se trata de economistas muy consultados por empresarios y hasta por varios organismos del Gobierno. Algunos con visiones contrarias a ciertas políticas que lleva adelante Mauricio Macri y su equipo.

Kiguel: Fue un reunión informativa, un intercambio de ideas. Ellos querían escuchar y no tanto contar cosas

"Se habló del plan fiscal y se escuchó. Son tipos respetados, y Nicolás suele hacer estas reuniones. Quizás esta resuena más por su nuevo rol coordinador. La idea era charlar de la coyuntura y todo lo que se viene con el tema fiscal", aseguró una fuente de Hacienda.

A la reunión también se sumó en un momento Sebastián Galiani, el secretario de Política Económica que aseguró que deja su cargo en agosto para irse a vivir a EEUU.

Agenda en Hacienda

"Fue un reunión informativa, un intercambio de ideas. Ellos querían escuchar y no tanto contar cosas. Igual, fue un intercambio. Se habló sí de que las negociaciones serias con el Fondo recién comenzaron y que van a durar varias semanas, pero no dieron tiempo exactos", le dice a Infobae Kiguel, ex Secretario de Financiamiento de Carlos Menem.

Además, se preguntaron ideas sobre qué pensaban los economistas sobre el ajuste fiscal y la importancia de bajar el gasto primario este año. También, claro, de la importancia de bajar el déficit, de que la presencia del Fondo despeja dudas sobre el financiamiento y de la importancia de que llegue este año una parte del desembolso del FMI, algo en lo que coincidieron todos los presentes.

Otro tema que se tocó fueron alternativas en política monetaria, algo que es órbita del Central.

Dos de los economistas, Kiguel y Arriazu, llegaron tarde a la reunión porque venía de participar en un panel del 35º Congreso Anual del IAEF, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Allí, Arriazu hizo foco en el tema externo y dijo que la tasa de crecimiento del mundo va a caer: "Los EEUU no pueden crecer más de un 2% anual. EEUU y Europa no tienen otra alternativa que desacelerar su crecimiento. Y la tasa de interés en EEUU inexorablemente va a subir.

Excepto que haya alguna crisis inesperada, la valorización del dólar se terminó".

Kiguel, en tanto, insistió con que la Argentina no atravesó una crisis sino una corrida cambiaria. "No fue una crisis de deuda ni bancaria ni financiera. El principal riesgo para Argentina es la suba de tasas en Estados Unidos. Nuestro país va a ser más barato en dólares. Según Kiguel, la actual paridad de $25 por dólar parece la adecuada", aseguró.

Esas dos temáticas, la situación global y la "corrida" local, también fueron puntos tratados en la charla que transcurrió distendida en la mesa de reuniones de Hacienda. Hoy, por ser menos, estaban mucho más cómodos que ayer, cuando Dujovne se reunió con sus colegas y ahora coordinados.

Fuente: Infobae