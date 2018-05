Tedeum del 25 de Mayo: Macri escuchará un discurso con críticas por la situación social

En el primer Tedeum de Macri como jefe de Estado, en 2016, Poli lo encaró directamente: "No perdamos la sensibilidad ante el dolor de los más pobres, de las familias que sufren por carecter de lo esencial. Que la atención priorice a los chicos y los mayores, los más vulnerables. No permitas que nuestras promesas defrauden a la gente", advirtió, en tono conciliador, al inicio de la gestión de Cambiemos. En esos tiempos, el Gobierno "no" observaba "ningún tipo de conflictividad" la Iglesia y desde la Casa Rosada se empecinaban en "compartir" el mensaje del papa Francisco, por más "diálogo y paz" y menos "confrontación".

En la segunda celebración oficial, el arzobispo renovó el pedido, con eje en la falta de tierra, techo y trabajo. "Comparto que muchos pueden pensar que no hay motivos para hacer fiesta patria cuando buena parte de nuestro pueblo no se siente invitado porque no posee igualdad de oportunidades y carece de lo necesario para una vida digna", afirmó el cardenal primado en 2017. En esta oportunidad los reclamos por la endeble situación económica y el sombrío futuro de los argentinos se hicieron presentes y, aunque otra vez el oficialismo negaba cortocircuitos con la Iglesia, las diferencias eran evidentes.

Según pudo saber ámbito.com de fuentes eclesiásticas, las palabras de Poli del viernes volverán a calar hondo. Intentará conmover a la cúpula del Gobierno describiendo una "frágil" situación social, que se ve amenazada por varias problemáticas de larga data, que todavía no tienen solución ni planes resolutivos concretos. Poli remarcará los altos índices de pobreza e indigencia, el incremento de necesidades alimentarias en los barrios humildes, la prolongación del flagelo de las drogas en los jóvenes vulnerables y la vigencia de la crisis laboral, que permite el empleo indigno, el trabajo esclavo, la trata y la explotación infantil.

En la Catedral no se esperan enérgicos rechazos a la política tarifaria oficial, aunque por lo bajo hay quejas, y tampoco habría nuevas señales contra el vaivén económico, más allá de las llegan semanalmente desde Roma. A pesar de que a 1 kilómetro, en el Obelisco, casi al mismo tiempo, miles de personas se reunirán a repudiar el acuerdo con el FMI, no se aguarda una mención explícita de Poli a los virtuales efectos nocivos en la población de otro endeudamiento internacional. En el Arzobispado de Buenos Aires creen que el respaldo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a la movilización opositora del 21F ya cubrió la cuota.

Desde Presidencia de la Nación informaron a este medio que Macri, la vicepresidente Gabriel Michetti, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la plana mayor del gabinete nacional, los titulares de ambas Cámaras legislativas y los jefes de las FFAA se reunirán a las 9.30 en el Salón de Bustos de la Rosada, para emprender a las 10 la habitual caminata sobre la calle Rivadavia, bordeando la vallada Plaza de Mayo y en dirección al templo cristiano. Poli los recibirá en la puerta y para minutos antes de las 11 está previsto el inicio de la homilía. Para el viernes el pronóstico anticipa un sol radiante y una temperatura entre 12° y 17°. Si llueve, utilizarán vehículos oficiales para recorrer los 100 metros.

El Presidente ingresará a la Catedral acompañado por su esposa, Juliana Awada, y además de Poli lo esperarán el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que también asistirá secundado por su mujer, Bárbara Diez.

El Tedeum se celebra todos los 25 de Mayo desde el primer gobierno patrio, en agradecimiento a Dios por el surgimiento del Estado argentino que proclamaría su independencia formal en 1816. En Mendoza, esta semana, el obispo de San Rafael Eduardo María Taussig presenta el libro "Los Te Deum del Bicentenario de la Independencia de la Patria", que recopilan los distintos mensajes por los 25 y los 9 de Julio desde 2010 hasta 2016. "Son reflexiones que fuimos haciendo a lo largo de esos años a los actores sociales; a los políticos, funcionarios, sindicalistas, educadores y todos los que contribuyen como protagonistas y dirigentes de la sociedad en los distintos temas coyunturales", detalló el monseñor.

Las fuentes consultadas revelaron que en principio no habrá cadena nacional para mostrar la celebración, pero que se abrirán los parámetros habituales para que todos los canales de televisión lo puedan retrasmitir. Al término del acto, Macri y la comitiva se trasladarán a la Quinta de Olivos, donde ofrecerán un "locro patrio" a jubilados y personas que asisten periódicamente a comedores escolares y otros invitados de protocolo. "Estarán presentes las fuerzas vivas que nos acompañan", resumió uno de los organizadores del festejo. El show completó costará más de $ 1,2 millones. Aunque el gasto será 147% mayor al del año pasado, el inminete ajuste presupuestario obligó a cancelar el desfile militar y los recitales populares. En 2017 el almuerzo en Olivos se sirvió para 400 personas, pero este año se calcula la mitad de platos.

La gobernadora María Eugenia Vidal no será de la partida en el centro porteño: encabeza su propio Tedeum en La Plata a las 11, donde el renunciante monseñor Héctor Aguer brindará su último discurso con mitra, báculo y palio. Distanciando del Episcopado y enfrentado al Papa, el arzobispo y teólogo de Mataderos, deja su cargo el 24 de mayo. Aguer ya tiene listo un durísimo texto contra las leyes y legisladores que agitan la despenalización del aborto, incluidos los del oficialismo.

