Chofer de minibus denunciado por acoso

Un caso preocupante es el que plantea Marcelo, remisero de nuestra ciudad y padre de una hija de 21 años que el pasado lunes por la tarde noche, dijo haber sufrido un "abuso verbal" por parte de un chofer de la Línea 5 de un minibús de nuestra ciudad.

La joven tomó la unidad en calle Domingo Silva y Bv. Lehmann, donde según expresan sus familiares, "el chofer le tomó la mano cuando ella le da el boleto. Le tomó la mano y no se la soltó, como para que mi hija lo viera a él", dijo el papá en La Mañana de ADN.

Además, dijo que "cuando estaba por subir al colectivo, ya le había dicho algo", destacó.

Ahora la familia, está llevando adelante todas las acciones legales para contactar con esta persona que conducía el minibús y buscar ser recibidos por agentes del Municipio local. "Mientras conducía, el chofer la miraba por el espejo y le sonreía. Mi hija se corrió a otro asiento para que no la mirara más. Después le dijo que se viniera más adelante en el asiento", contó Marcelo y agregó: "mi hija se terminó asustando y pidió bajarse. Se terminó bajando en el Zazpe. Estaba asustada y llorando. Me llamó a mí para que la fuera a buscar. Es una locura todo lo que pasó. La cara que tenía mi hija de susto, no te la puedo explicar", dijo.

