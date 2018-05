La alegría de tener los papeles en regla

Ayer por la tarde se llevó a cabo la Entrega de escrituras afectadas como Bien de Familia a 59 vecinos de nuestra ciudad.

El evento, que tuvo la sala repleta, se llevó a cabo en el Centro Cívico de la Región 2, con la participación del secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Matías Figueroa Escauriza; y el coordinador del programa "Protegé tu casa", Enzo Ricci, entre otros representantes locales y provinciales.

Una vez que comenzaron las entregas, el representante provincial dijo que "estamos contento de estar nuevamente en la ciudad de Rafaela. Esta es la quinta entrega que hacemos en la ciudad y hoy con estas 59 más, seguimos trabajando en el tema. Son escrituras de Bien de Familia, que genera una protección jurídica a todos los vecinos de Rafaela que realizan el trámite para que nadie le pueda sacar su hogar", explicó el Secretario.

En tanto, le manifestó a LA OPINION que "el Gobierno de Santa Fe implementó este programa denominado Protegé tu Casa, que busca los beneficios para los vecinos", destacó.

Básicamente cada persona, desde el momento que tiene la protección jurídica, es único dueño. En un ejemplo concreto, si una de estas personas tiene un accidente de tránsito que deriva en un juicio, y que a su vez tiene que pagar una suma de dinero por una condena, no va a poder hacer que esa sentencia termine con el remate de la casa. "Es un paragua legal para que nadie nos saque nuestro hogar, más en momentos complicados económicamente como los que estamos viviendo, donde la sociedad tiene diferentes necesidades y lo que queremos hacer es protegerlos para que no firmen pagarés que luego se les termine en contra de su hogar", explicó Figueroa Escauriza

La afectación es una protección jurídica destinada a resguardar el asiento de la familia frente a las adversidades económicas. Mediante un acto administrativo gratuito que se realiza en el Registro General de la Propiedad y sus sedes en los nodos de la provincia, se puede acceder a este derecho. Esto permite que el hogar no pueda ser ejecutado por deudas posteriores a la afectación. Si tienen un embargo o una hipoteca, igualmente se puede proteger la vivienda para futuras deudas, pero las contraídas con anterioridad sí pueden atacar el inmueble.Pueden ser beneficiarios la/s persona/s propietaria/s afectante/s en su propio beneficio; cónyuge, conviviente, ascendientes (padres, abuelos), descendientes (hijos, nietos) y, a falta de los anteriores mencionados, pueden designar a sus parientes colaterales de hasta tercer grado con la obligación de que convivan en el inmueble protegido (hermanos, sobrinos, tíos).

1700 ESCRITURAS

EN LA PROVINCIA

A lo largo de este tiempo han venido trabajando de manera muy intensa en nuestro territorio, y al respecto el funcionario dijo que "en la provincia venimos trabajando muy bien. Lo hacemos en diferentes programas implementados en localidades, comunas y municipios y con la entrega de hoy estamos llegando a las 1.700 escrituras que se hicieron en todo el territorio provincial y nos demuestra que poco a poco y el trabajo mancomunado con los Nodos, y las autoridades en generales, se llega a muchos vecinos", concluyó.

Con información de Diario La Opinión