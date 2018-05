Dujovne a ministros: deben decidir dónde harán el ajuste

Que sean austeros y que vayan buscando de dónde recortar gastos en sus ministerios fue el mensaje que se llevaron los ministros del primer encuentro con Nicolás Dujovne como coordinador del área económica del Gobierno de Cambiemos.

Fue una reunión de poco más de una hora en el Salón Belgrano del quinto piso del Palacio de Hacienda. Y todo apunta a un acomodamiento de la economía argentina con vistas a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Dependerá de los números que se negocie con el organismo cuán fuerte será el apretón fiscal que tendrá que hacer el Gobierno

Alrededor de las 9 comenzó el encuentro y participaron los ministros de Producción, Francisco Cabrera; Agroindustria, Luis Etchevehere; Energía, Juan José Aranguren; Modernización, Andrés Ibarra, Trabajo, Jorge Triaca; Finanzas, Luis Caputo; e Interior, Rogelio Frigerio. El único que faltó, alegando compromisos previos "ineludibles", fue el de Transporte, Guillermo Dietrich. Según pudo averiguar Ámbito Financiero, Dujovne estableció cuatro prioridades de política económica para transitar en lo que queda del año.

En primer lugar los esfuerzos de la administración se enfocarán en reducir el déficit fiscal. De acuerdo con lo anunciado ya por el ministro de Hacienda, para este año se aceleró la meta al 2,7% del PBI desde el 3,2%. La intención es llegar este año al 2,5%.

El segundo objetivo que le transmitió Dujovne a los ministros "económicos" es hacer todos los esfuerzos para mantener el crecimiento "lo más robusto" posible. Es claro que el funcionario tiene en cuenta que la sequía de este año y la crisis cambiaria que experimentó el país en las ultimas semanas van a afectar las proyecciones. El FMI rebajó sus estimaciones al 2% de incremento del PBI para 2018.

El tercer propósito va a ser coordinar la política económica general con el objetivo del Banco Central de "reducir la inflación", lo cual puede resultar más declamativo que cumplible, si se tiene en cuenta la devaluación de casi el 25% del peso de este año, además de los incrementos de tarifas que quedan pendientes.

El cuarto objetivo, según transmitió el ministro de Hacienda a sus pares, es enfocarse a reducir la pobreza. Para ello, se pidió a los ministros que básicamente establezcan las prioridades dentro de sus áreas para hacer un ajuste más fuerte. Así quedaron para ir definiendo en los próximos días cómo se irá cumpliendo la tarea. Acordaron en reunirse cada 15 días. Se supone que el próximo encuentro será el 5 de junio.

Según trascendió, Dujovne podría disponer este año una suspensión al cronograma de reducción de retenciones a las exportaciones de soja, que es de medio punto mensual. Pero el tema no se analizó en el encuentro. Horas más tarde, Etchevehere encabezó una conferencia de prensa con el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, en la cual se presentó el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), conde se lo consultó al respecto. Allí insistió en que el tema no se trató, y reafirmó que "si no se habló quiere decir que no está en marcha".

Este año se estima que se perderán unos u$s7000 millones de exportaciones por la sequía, que serían unos u$s2000 millones por el impuesto.

También quedó latente la cuestión de la obra pública. Cuando el ministro de Hacienda anunció la aceleración de medio punto en la caída del déficit, informó que se iban a recortar unos $30.000 millones de pesos en "gastos de capital". Pero el Gobierno espera poder mantener el ritmo de obras mediante al programa de Participación Público Privada (PPP). En el Palacio de Hacienda señalan que ese plan "no tendría problemas" con el FMI, organismo que suele considerar ello como deuda pública, a pesar de que no figura en el presupuesto porque en el inició del programa no representa gasto para el Estado.

Fuente: Ámbito