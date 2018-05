Presidente, con las tarifas de electricidad también le mienten

El Presidente de la Nación no está siendo informado en forma apropiada, aparentemente, es la conclusión de Rafael Guerschanik. Y en una nota sobre los laberintos del acuerdo con el FMI brinda un ejemplo concreto

Mientras grandes medios de comunicación han tratado de diferenciarse entre sí por el tamaño que le conceden a la mesa en la que se definirían tanto las políticas futuras como el armado de un eventual acuerdo nacional para el ajuste, la realidad fue transitando caminos subterráneos.

La crisis cambiaria que había llevado al Banco Central a vender reservas en marzo, por US$ 2.040 millones y en abril por US$ 4.700 millonesexhibió una tendencia a agravarse, mientras el Presidente de la Nación interpretaba ser víctima de una traición, por el accionar de algunos empresarios, y convocó a su amigo personal y consejero de mayor confianza, Nicolás Caputo, quien el domingo 05/05 viajó desde Miami (Florida, USA), a reunirse en forma confidencial con su amigo y 1er. mandatario.

Después de escuchar los pormenores de la crisis que padecía su aconsejado, en un diálogo con su primo, el ministro de Finanzas, el amigo presidencial quedó impactado por el escenario de incremento en la velocidad de la crisis, en un contexto internacional desfavorable -tanto por la suba tanto de la tasa de interés como del precio del petróleo, que podría acelerar la inflación estadounidense-.



De esos diálogos surgió la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional, pero en el 'mientras tanto' había que superar el voluminoso vencimiento de las Letras del Banco Central, previsto para el martes 15/05, que fue el tema en que se enfocó el ministro 'Toto' Caputo.



Una vez definida la estrategia se ampliaron las reuniones con el resto del gabinete económico y Jefatura de Gabinete de Ministros para que aportaran su visión y optimización del plan. Abundaron las reuniones durante aquel fin de semana con banqueros y representantes de fondos de inversión, y se involucró en la 'task force' al ministro de Hacienda y a ex funcionarios del área económica durante los años '90 hoy dedicados a la docencia pero con excelentes contactos con los funcionarios del FMI.

Entre los temas evaluados sobre el camino a seguir para obtener un auxilio del FMI se mencionó que, si bien ya se habían cumplido parte de las recomendaciones efectuadas por este organismo multilateral -el caso de la modificación del índice de ajuste previsional y los límites a aumentos salariales-, quedaban algunos puntos en los que sería oportuno anticiparse porque también el mercado presionaba.

Un caso: el ajuste del tipo de cambio ya que los funcionarios del FMI estimaban necesario depreciar el peso en un 20% para ajustarlo más a la necesidad propia del déficit de cuenta corriente. Tal vez esta sugerencia fue la que llevó al Banco Central a fijar la paridad en $25 por dólar.

Otro caso mucho más complejo, por sus implicancias políticas, es el de la puja por la reducción del déficit fiscal, que pasa por una merma en las obras publicas y nueva reforma previsional -para aumentar la edad de jubilación e incluir la posibilidad de fondos de retiro, tal como se incorporó en la flamante reforma de la Ley de Mercado de Capitales-.

Sin embargo, para esta misión se necesitaría el apoyo de los gobernadores de la oposición y del sindicalismo.

En esa dirección, los encargados de la comunicación gubernamental se encargaron de difundir sólo las encuestas enfocadas en que ningún político opositor capitaliza la baja de imagen pública positiva del gobierno. Y trabajar en que la herencia recibida es dominada por problemas estructurales de hace mas de 70 años, lo que permitiría, como contrapartida, moderar el reclamo de los grupos políticos adversos que controlan la calle, y que resultan para la Casa Rosada colectivos de difícil convivencia.

Como si fueran poca los desafíos que tiene el gobierno -tal como concretar el acuerdo con el FMI antes del próximo vencimiento de Lebacs en junio-, previamente deberá resolver un problema no menor que es el ajuste de las tarifas de servicios públicos, un tema que cruza en especial a la clase media urbana, su mayor base electoral.

Desde esta columna hemos sugerido distintas opciones porque entendemos que la inflexibilidad del Gobierno en este tema, visto en perspectiva, puede resultar la mayor traba que encuentre la ejecución del ajuste que imponga el FMI.

Por ese motivo adjuntamos una factura con el costo en USA de una familia de 4 personas residentes en una ciudad que genera electricidad para todo el uso energético, para rebatir algunas comparaciones que le envían algunos funcionarios al Presidente de la Nación.

Esta familia tiene ingresos por US$ 50.000 anuales en bruto y gasta en energía un promedio mensual de 1.500 KWH, a un presupuesto de US$ 150 mensuales -US$ 2.000 anuales-, o sea el 2,5% de sus ingresos en electricidad.

Veamos una familia argentina que, en promedio, ingresa $25.000 mensuales -$ 300.000 anuales, equivalentes hoy a US$ 12.000-: de cumplir el objetivo de alinear los precios locales con los internacionales, en especial con países que tienen recursos energéticos no renovables propios -no es el caso de Uruguay, tan citado por el Presidente de la Nación-, tal como es el caso de USA, el 2,5% equivale a $8.000 anuales, o sea $700 mensuales.

Algunas diferencia podrían encontrarse no en el precio del costo de generación nacional sino en la tarifa de algunas distribuidoras e impuestos provinciales que engordan la caja política.

Estamos de acuerdo en pagar el costo de la energía por lo que vale, perola clave es comparar con quien produce energía y no con quien no produce, tal como es el caso mencionado de Uruguay y también el de Chile, el otro 'benchmark' del relato gubernamental.

Otros 2 desafíos le quedan al gobierno resultan:

> el mercado financiero-cambiario, que debe, o no, estimar apropiada y/o equilibrada la paridad de $25, con una tasa de interés real muy superioraunque cercana a la inflación proyectada; y

> el monto excepcional que se está pidiendo al FMI para cubrir las necesidades financieras de 2019, con los intereses incluidos, debería dejar cierta autonomía al Gobierno argentino ya que la actuación del FMI en 2001 -sumado a su inacción en la crisis global 2008-, y el desprestigio que arrastra con sus 3 directores ejecutivos más recientes cargando causas judiciales, no le concede margen para seguir arriesgando su prestigio.

Aquellos que especulan con cambios en el equipo económico, deberán esperar que se termine la negociación con el FMI y la evaluación de los daños colaterales de la devaluación del peso que acaba de ocurrir, que lamentablemente impactará en la inflación. Hay datos suficientes para especular con un desgaste de este equipo, que los obligará a coordinar sus decisiones en forma diferente a lo realizado hasta ahora.

De hecho, la designación de Nicolás Dujovne como coordinador de varios ministerios sólo le dara el respaldo que necesitará para negociar con el FMI. En el futuro, a través de los medios de comunicación 'amigos', el resto del gabinete se irá enterando de las novedades.

