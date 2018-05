Sacá un crédito UVA si sos macho

se necesitan 46 salarios promedios más para pagar un crédito UVA de US$ 100.000. En los últimos 15 días se cancelaron el 30% de las operaciones que estaban por ser firmadas en la ciudad de Buenos Aires porque la depreciación del dólar.

El incremento en un 39 % del dólar entre noviembre del año pasado y mayo de este año, puso en jaque a los tomadores de créditos hipotecarios, que ven como su préstamo se devalúa sin la posibilidad de acceder a la vivienda para la cual se endeudaron. Tal es así que hoy se necesitan 46 sueldos más que durante 2017 para acceder a un crédito mínimo de unos cien mil dólares.

Quienes accedieron a un crédito hipotecarios entre octubre y noviembre del año pasado por un monto de US$ 100.000 hoy les falta ese 39% en pesos, que es el porcentaje en el que se devaluó la moneda local. Teniendo en cuenta que el dólar se ubicaba a 17,80 hace seis meses y hoy cotiza a 24,80 pesos.

Alguien que iba a comprar un departamento de US$ 150 mil, y tenía u$s 50 mil ahorrados y en octubre o noviembre fue a los bancos para obtener un crédito con UVA y para llegar a los US$ 100 mil le daban $ 1.7000.000 millones. Hoy con un dólar a casi $ 25 necesita $ 700.000 más, según detalló el presidente del Colegio Profesional Inmobiliario (CUCICBA), Armando Pepe.





Por el dólar en los últimos 15 días se dieron de baja el 30% de las operaciones con crédito.

Si se tiene en cuenta que, según la última medición de Dirección General de Estadísticas y Censos porteños, en noviembre de 2017 el sueldo promedio era de $ 15.141, para acceder a un préstamo de $ 1.700.000 se necesitaban por ese entonces unos 112 sueldos.

Dada la gran depreciación de la moneda local hoy el tomador de créditos necesitará 46 sueldos promedios más que cuando sacó ese préstamo, siempre considerando el mismo monto de salario, ya que los trabajadores no tuvieron un incremento de su salario en la misma medida que el dólar.

Debido a esta situación los referentes del mercado inmobiliario coinciden en decir que en los últimos 15 días se cancelaron el 30% de las operaciones que estaban por ser firmadas en la ciudad de Buenos Aires.

Es así que los usuarios están retrasando la decisión de tomar un crédito y los operadores inmobiliarios comienzan a inquietarse dado que lo que parecía ser la gran herramienta de reactivación de la actividad -el crédito hipotecario- comienza a perder atractivo para sus clientes.

El presidente de CUCICBA le pidió a los bancos que aceleren los trámites de los créditos.

"Pedimos que los bancos actualicen ese monto que se le daba a la gente para que no se caiga la escritura”, dijo Pepe en una reunión que mantuvieron representantes del sector con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, el secretario de ViviendaIván Kerr y varias entidades bancarias.

El broker dijo que durante la reunión hubo "consenso" en pedir a los bancos que agilicen el trámite de otorgamiento de créditos, que actualmente demoran entre 120 y 150 días.

Por último, descartó que el aumento del dólar afecte las cuotas de los créditos UVA como lo hizo la Ley 1.050 en épocas de la hiperinflación: “Los créditos UVA tienen una cláusula gatillo que es fundamental: si por la inflación la cuota superara el 25% del ingreso del grupo familiar, ese aumento puede pasarse al final del crédito, y el que pidió un crédito a 20 años pagará 21, 22, 23, pagará más tiempo pero nunca le va a explotar la cuota en las manos”, concluyó.

En tanto, de parte del gobierno se informó que se duplicará el subsidio para la gente que ingrese al programa PROCREAR, que pasará de $1 millón a $1.900.000 millones.

Fuente: www.bigbangnews.com