El cambio en el cambio

La designación de Nicolás Dujovne como coordinador del área económica no significa que habrá un nuevo superministro, al estilo de Domingo Cavallo.

La designación de Nicolás Dujovne como coordinador del área económica del gobierno fue visto por no pocos medios como la creación de un superministro que los mismos medios junto a una parte de la oposición habían reclamando insistentemente.

La decisión tiene, sin embargo, alcances mayores e interpretaciones menos simplistas. Pinta, además, de cuerpo entero a un gobierno que decidió dar un viraje fuerte y pragmático ante las dificultades que él mismo se había creado.

Todo indica que no hubo ni habrá ningún superministro al estilo de Domingo Cavallo. El que toma las decisiones importantes es Mauricio Macri. Desde este ángulo el papel que Dujovne representará no es el de alguien que ha acumulado poder en la interna del gabinete, sino el del que tendrá que poner la cara por el ajuste. No se le ocurrió ningún plan salvador ni salida al estilo de la convertibilidad. Es sencillamente un operador.

Sin embargo, en su condición de negociador con el FMI, sus opiniones cobrarán un peso que no tenían antes. El Fondo representa la garantía para evitar nuevos sofocones cambiarios y financieros. El tener del otro lado del teléfono a Christine Lagarde le resultará un activo importante. Muestra además la intención del presidente de mandar mensajes claros y sencillos a los actores económicos a la vez que al FMI. En este plano el cambio que hizo Macri es drástico: subordinar la política a la economía, algo que ningún presidente proveniente de la política hizo hasta ahora. Habrá que ver cómo le sale.

Este giro desautoriza las interpretaciones de que la convocatoria a Emilio Monzó y Ernesto Sanz a participar de las charlas en Olivos o la Rosada prueban el regreso de "la política". El problema del gobierno es económico y no político: la falta de dólares genuinos para hacer funcionar la economía. Sobre eso Sanz y Monzó poco de nuevo pueden aportar.

Por otro lado el giro muestra que Macri eligió el camino que ningún político nativo elegiría, el del realismo, y nadie tampoco sabe por ahora qué efecto tendrá en las urnas dentro de un año y medio. Poner a Dujovne como responsable de la gestión económica y vocero ante el Fondo señala la voluntad de no simular el ajuste, sino de hacerlo. De no repetir el lamentable sainete de otros gobiernos que no cumplían con las metas prometidas y que ante cada inspección de los técnicos del Fondo jugaban a las escondidas con la prensa. Si el actual gobierno presume de transparente y le conceden un préstamo, cada vez que vengan a "tomarle examen" debería informar públicamente que nota saca. Cualquiera sea.

Por último, hubo también cierto regodeo sobre el retroceso de los señores Quintana y Lopetegui (cuyo segundo apellido es Peña) en la interna de palacio. Lo que les pasó es que les estaba gustando demasiado "la política" al viejo estilo. Es decir, repartir lo que no se tiene. Pero fueron, en realidad, los fusibles de decisiones tomadas por Macri que hoy parece decidido a sacrificar el electoralismo a la realidad económica: un inédito cambio en "la política" nativa y un cambio fuerte en la gestión de Cambiemos.

