Nicolás Dujovne y su coordinación ministerial sui generis

Como vimos tantas veces en las películas bélicas, tras la carnicería que multiplica las bajas, alguien termina promovido para conducir a los sobrevivientes. Esta vez no hubo matanza ni deserciones masivas, pero la tropa macrista sintió cómo la tormenta bamboleaba el anfibio en el que navegaban sin rumbo fijo.

La calma que sobrevino al temporal ayudó a que los que toman decisiones se acuerden de las advertencias que les hicieron desde que se lanzaron a la mar.

La falta de un único interlocutor en las negociaciones con el gobierno generaba intranquilidad entre las corporaciones, que jugaron un amague con el que despertaron a los que seguían en su idílica siesta post octubre.

Atento a lo que pidió el FMI -y los actores económicos en general- el gobierno decidió unificar la conducción económica elevando de rango al actual ministro de Hacienda.

Tras la decisión, Nicolás Dujovne fue ungido como coordinador de Finanzas, Interior, Trabajo, Energía, Transporte, Agroindustria, Producción, Modernización y Turismo. Nueve ministerios que deben someterse a las decisiones de una persona sobre la que hasta hace una semana se ponía en duda la estabilidad laboral.

No sólo sobrevivió, sino que lo ascendieron. Un golpe para la santísima trinidad Peña-Quintana-Lopetegui. Los que conocen más de cerca los lazos que los unen aseguran que Quintana llevó la peor parte en la imputación de responsabilidades, todo por haber tenido ambiciones personales en una coalición en la que el presidente es la medida de todas las cosas.

Con la designación surgen dos interrogantes. Hasta el cierre de esta edición, todavía no se conocía el acto oficial por el cual se lo nombraba formalmente en el cargo. Aunque para los fieles sólo sea necesario ver que el presidente posa su espada sobre el hombro de un ministro acuclillado, para que las acciones del nuevo super-ministro tengan valor real debe haber una ley que lo respalde (aunque todos sabemos que muchas veces ni siquiera eso es suficiente).

La otra pregunta es sobre la capacidad real de conducir a sus antiguos pares. En general no se trata de figuras irrelevantes (sino más bien todo lo contrario) a lo que se le suma que él no es precisamente uno de los más fuertes del lote.

Ahora deberían seguir sus órdenes Caputo (responsable de que llegue la plata desde el exterior), Triaca (que fue capaz de negociar paritarias en el 15% sin gatillo), Frigerio (el recientemente ascendido interlocutor con los gobernadores), Aranguren (el que ajusta los precios energéticos sin consideraciones de ningún tipo) y una segunda línea de ministros que aunque reúnan menos poder en sus manos tienen las mismas ambiciones que el resto.

El respaldo que recibió Dujovne lo posiciona fuertemente ante sus colegas. El hecho de que estos últimos no han sido formalmente degradados -ni él formalmente ascendido- genera dudas sobre las posibilidades reales de que este ministerio sui generis funcione adecuadamente.

No sería la primera innovación política a la que nos exponga esta coalición de nuevo tipo que ejerce las funciones de gobierno. La duda -como pasó con los experimentos previos- es si realmente va a mejorar aquello que se probó defectuoso hasta ahora.

Tras esta nueva designación, y previendo las limitaciones de las formas elegidas, ¿tendrá Nicolás Dujovne motivos para celebrar?

Fuente: Alfil Diario