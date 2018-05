UN DÍA COMO HOY EN LA HISTORIA

Robert Allen Zimmerman nació el 24 de mayo de 1941, en el seno de una familia judía de Duluth, Minnesota. Comenzó a escribir poemas desde edad muy temprana, al tiempo que aprendía a tocar la guitarra y el piano.

A los 18 años ingresó en la Universidad de Minnesota y al mismo tiempo empezó a trabajar cantando en algunos locales de Minessota, tocando sus propias canciones mezcladas con algunos temas de sus ídolos, solo con su guitarra y su armónica. Por entonces comienza a darse a conocer como Bob Dylan, como homenaje al poeta irlandés Dylan Thomas. En 1961 Albert Grossman se convierte en su manager; al poco tiempo produce su primer disco, que se puso a la venta en febrero de 1962, con el nombre de Bob Dylan, el cual tenía dos temas propios que acompañaban a distintas versiones de clásicos del folk y el country. Lanza su primer disco de larga duración únicamente con composiciones propias, en 1963, The Freewheelin Bob Dylan, con el primer éxito de su carrera, "Blowin' in the Wind". Ya convertido en el mayor exponente de la canción folk de su época, durante la segunda mitad de la década de 1960 se convirtió en un importante líder social. El 29 de julio de 1966 sufrió un accidente de moto que le obligó a retirarse de la vida pública durante un largo periodo de tiempo. En 1997 superó una crisis cardiaca que casi le cuesta la vida. En 2001 recibió un Oscar a la Mejor Canción Original por su tema "Things Have Changed" para la película "Wonder Boys" ("Jóvenes Prodigiosos"). El 13 de junio de 2007 es distinguido en España con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2007.

En 2008 recibió un Premio Pulitzer honorario por su "profundo impacto en la música popular y en la cultura americana".