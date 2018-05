Tensa reunión entre Corach y los concejales

Leonardo Viotti, concejal de Cambiemos presentò un proyecto para trasladar el costo que se le cobra a los vecinos por alumbrado público a la Municipalidad de Rafaela y el DEM no está de acuerdo

Este martes, los concejales se reunieron con el Jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach en el Órgano Legislativo . Con el fin de dialogar sobre el proyecto de ordenanza del Concejal Leonardo Viotti sobre Derogar el costo de alumbrado público, haciéndose cargo del mismo el Estado local.

Dado que, el Jefe de Gabinete le planteó a Cambiemos que no hay un número estimado de lo que habría que pagar porque se mide al tanteo lo que pagan los vecinos. Es decir, no hay un número exacto de lo que debería pagar la Municipalidad a la EPE, ya sea, por falta de personal o porque no hay medidores.

Además, Corach manifestó a la Prensa que el esfuerzo lo deben realizar los Rafaelinos (Municipalidad) pagando el costo del aumento de tarifas que es responsabilidad directa del Gobierno de la Nación por la quita de subsidios y la suba del IVA, como también lo es del Gobierno provincial, por no haber realizado reestructuración en la empresa de energía.

A todo esto Jorge Muriel refutó a Viotti manifestando que "No hay que bajarse los pantalones ante la EPE". Muriel consideró que el radical Leonardo Viotti está haciendo política con el aumento de las tarifas, ya que al proponer achicar el gabinete del Intendente y realizar un recorte en la estructura de la Municipalidad de Rafaela, repercutirá en menos beneficios para todos los Rafaelinos .Muriel manifestó que no se le solucionará el problema a la gente con este proyecto , por el contrario, lo que se va a hacer es beneficiar a la EPE.

Leonardo Viotti refutó las apreciaciones de Muriel, lo llamativo es que sólo contó con el apoyo de Marta Pascual. Hugo Menossi, Alejandra Sagardoy y Carina Visintini no emitieron opinión alguna y el Presidente del Concejo "Lalo" Bonino, si bien respaldó al "joven Maravilla", lo hizo muy tibiamente

¿Los vecinos pagarían menos la boleta de la EPE, el costo se traslada a la Municipalidad de Rafaela, Habrá un recorte en el presupuesto pero el mismo repercutirá en el aumento de los impuestos?, Todo está por verse..