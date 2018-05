Los "desencantados" con Macri: Cuántos son y qué hará el Gobierno para reconquistarlos

Mauricio Macri acusa de recibo el impacto de las últimas turbulencias económicas en su imagen. Distintas encuestas dieron cuenta de la erosión en la consideración del Presidente ante la opinión pública producto de la crisis cambiaria y el pedido de auxilio al FMI. Incluso, los sondeos que llegan al despacho de Marcos Peña, en la Casa Rosada.

Según se publicó el fin de semana, la caída que verifican en la intimidad del poder oscila entre el 5 y el 10%. Urgente24 publicó la semana pasada el trabajo de Poliarquía que consignaba la retracción de 9 puntos en la valoración positiva del Presidente.



Ese mismo estudio mostró que, a pesar de que Macri se encuentra en su peor momento en cuanto a imagen, ha sufrido en su trayectoria como jefe de Estado retrocesos mayores. De eso se ufanaban algunas personas cercanas al Presidente, aspirando a la recuperación.



Según informó el diario La Nación, la urgencia de los estrategas oficiales apunta a recuperar influencia en sectores que abandonaron al oficialismo, es decir a los "desencantados". Los intentarán seducir con una campaña publicitaria que ensalse la gestión, y un mayor despligue territorial (el tradicional timbreo, que tuvo su última edición el pasado fin de semana, es una pata de esto).



Una encuesta nacional de Ricardo Rouvier que se acaba de publivar horas cuantifica a esos "desencantados". De acuerdo al trabajo, más del 30% de los que dijeron haber votado a Macri en 2015 manifestaron su"arrepentimiento" de esa elección. Un 50%, en tanto, sostuvo su opción. 18% expresó que no sabe, lo cual es un número muy alto de indecisos.

"Sin duda ha sido afectada la credibilidad, la relación del gobierno con la sociedad ha desmejorado, venía desmejorando desde diciembre con la ley previsional, notábamos en las encuestas que crecía la imagen negativa del presidente, bajaba la imagen positiva tanto del presidente como de la gestión, y eso después se prolongó durante enero y febrero", dijo Rouvier en una entrevista concedida al portal vaconfirma.com.ar. La encuesta nacional de Rouvier, sobre 1.200 casos efectivos y un margen de error de +/- 2,8%, expone una caída de más de 4 puntos en la imagen positiva del Presidente, que se ubica en mayo en el 37,9%. La retracción se traslada a la valoración positiva, cuyo saldo en un 58,9%.

Macri, sin embargo, sigue beneficiándose de la atomización opositora. Si bien Cristina Fernández es la opositora mejor ponderada, su techo es muy bajo y la posibilidad de sortear un balotaje, coinciden los analistas, es remota. Según aquella encuesta de Poliarquía, la exPresidente cosecha la mayor intención de voto individual (24%), por encima de Macri (16%) y María Eugenia Vidal (19%). Desde el kirchnerismo celebraron ese dato, pero la foto también es alarmante: CFK reúne un apoyo similar al que tenía Carlos Menem cuando ganó las elecciones de 2003, pero se vio imposibilitado de ampliar ante un balotaje que prefirió no enfrentar. Por otro lado, Cambiemos como fuerza, supera por más de 10 puntos -dice ese mismo sondeo- al kirchnerismo.

De acuerdo al sondeo de Rouvier, la imagen positiva de la exPresidente tuvo una considerable suba de 3 puntos con respecto a la medición anterior y en mayo se ubicó en el 42,8%. Para el consultor, la estrategia de menor visibilidad de la actual senadora "le está dando buen resultado".

"El silencio de la ex presidenta tuvo que ver con dejar expuesto al gobierno. No meterse en el medio de la relación entre la crisis y el gobierno, dejar que toda la crisis recayera sobre el gobierno y que ella no fuera una tercera voz que se metiera en el medio. Eso indudablemente le está dando buen resultado. En las encuestas, se notaba antes de la crisis un leve crecimiento, muy escaso, muy limitado, de recuperación de su imagen, y en estos últimos días lo que estamos viendo en las encuestas es que sigue la tendencia de recuperación en algunos lugares con más énfasis y en otros con menos. Pero esa recuperación se está dando. No podemos decir que ha recuperado todo lo que tenía antes, pero hay un cambio en la tendencia, seguramente de sectores muy enojados con el gobierno", declaró en la entrevista.

