Pago voluntario "las pelotas" López, lo que hace falta es educación vial

Evidentemente el pago voluntario de multas tiene un fin recaudatorio, ya que nada se dice sobre lo esencial e imprescindible que es la educación vial para que no se cometan infracciones, que es la educación vial.

Nada vamos a ganar recaudando y que siga habiendo accidentes por la falta de educación vial que tenemos los ciudadanos y que el Estado tiene la obligación de revertir mediante campañas de educación permanentes, más que campañas para enseñarnos a pagar en forma más fácil una multa.

Resulta imprescindible hacer algo y en forma urgente, en Rafaela mucha gente muere por infracciones viales y de nada vale hacer un pago voluntario cuando lo que hace falta es no cometer infracciones de tránsito, más allá que luego se pueda pagar esa infracción más rápido o en forma voluntaria.

Es lamentable escuchar a funcionarios hablar de dinero, de pagos voluntarios, de tramites mas ágiles para pagar una multa y no de como tenemos que comportarnos para no cometer esa multa, que no es otra cosa que no hacer una infracción, que en última instancia es el embrión que lleva al accidente grave de tránsito.

En Rafaela se pierden muchas vidas humanas en accidentes de tránsito y los funcionarios están preocupados por explicarnos como vamos a hacer para pagar una multa en forma más rápida y sencilla.

Realmente dan vergüenza y lo mas grave es que no se les cae la cara, son deplorables y es necesario que alguna vez comencemos a castigar a esta clase de políticas que tanto daño nos hace como sociedad.

LA NOTA DE ADN RAFAELA AL FUNCIONARIO MUNICIPAL

En la actualidad, cuando se comete una infracción, el infractor se acerca al juez para notificarle la falta y en ese momento se efectiviza el monto a pagar, con esta nueva modalidad aceptar el pago voluntario implica un descuento del 50% de descuento.

La Mañana de ADN se puso en contacto con el Jefe de Gabinete Municipal, Eduardo López para que cuente sobre esta nueva modalidad que entra en vigencia esta semana.

"Vos en el momento del labrado de la infracción, vas a tener la posibilidad de que el inspector emita un comprobante que ya oficia como primera notificación y en ese comprobante sale un código de barra con el costo de la infracción" expresó López.

El doctor agregó que "con este comprobante, vos te podes acercar a la boca de pago directamente y pagues la infracción con un 50% de descuento por lo que se denomina pago voluntario"

Este pago voluntario deberá realizarse dentro de los 30 días de haberse labrado la infracción o el pago voluntario quedará nulo.

"Tenemos muchos infractores que reconocen la falta y después tiene que ir al juzgado para efectivizar el pago. Acá directamente vas a tener la documentación para resolver un problema en forma ágil" finalizó López.