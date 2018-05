La disparada del dólar llegó a las góndolas, !!AGARRATE CATALINA!!

La disparada del dólar que partió de $20,25 y no se detuvo hasta los $24,90, pasando por el pico récord de $25,50, comienza a trasladarse a las góndolas.



Sin bien desde el equipo económico prometieron trabajar para que el traslado de la devaluación a los precios sea el menor posible, algunos especialistas en medición de precios, ya advierten que algunos alimentos registran incrementos que van desde el 5% hasta el 10%, al tiempo que aseguran una disminución en los índices de consumo.



"La medición de abril ya daba un aumento en los precios por la cuestión tarifaria, pero lo que estamos viendo ahora es un porcentaje de aumento entre un 5% y un 7% en algunos productos de la canasta básica", señaló Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, al diario marplatense 'La Capital'.



En la misma línea y a diferencia de lo que sostuvieron desde el Gobierno, Gustavo Casciotti, de Apyme, aseguró que "hay determinados rubros que tuvieron una transferencia prácticamente inmediata" e incluso amplió el margen de incremento, y resumió que "en menos de 48 horas había listas nuevas de precios entre un 7% y un 10% en la línea de alimentos y bebidas".



Los dos especialistas hablaron del fuerte impacto en el sector automotriz y en productos de bazar y detallaron en cuanto a alimentos que los mayores aumentos se concentran en las verduras, los productos derivados del trigo, los lácteos y los aceites, entre otros.



Según explicó Casciotti, "nosotros producimos principalmente productos agropecuarios, que tienen por destino mayoritariamente la exportación. Entonces, cada vez que modifica el tipo de cambio para la exportaciones, llámese trigo, maíz o soja, o para la carne también, automáticamente, impacta en los precios de las góndolas".



"Esto impacta en el mercado interno, en la medida en que no exista un Estado que establezca reglas de juego que desacople los precios del mercado externo con respecto al mercado interno", agregó.



Además el referente de Apyme destacó que "el grueso de los insumos que utiliza nuestro proceso productivo depende del dólar porque tiene una cuota de productos importados", razón por la que cualquier movimiento en el tipo de cambio termina repercutiendo en el bolsillo de los consumidores argentinos.



Así y todo, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se preguntó al referirse al alza de precios: "quiero saber por qué están aumentando y si están aprovechando el aumento del dólar”.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, habló sobre la delicada situación económica que atraviesa el país y dio por hecho el traslado de la devaluación a la suba de precios de productos básicos para la alimentación.



En ese marco, fue que expresó que va en busca de los empresarios para conocer los motivos por los cuales la inflación es incontenible.



"Todavía tenemos que dar una pelea muy dura contra la inflación; hay productos que están aumentando que no tienen componentes importados", dijo y añadió que pidió un estudio para mostrar "quiénes son los empresarios que están aumentando los precios que no tienen un componente importado".



"Quiero saber por qué están aumentando y si están aprovechando el aumento del dólar. Esto que pasó las últimas semanas no es más que una dificultad", sostuvo.



En declaraciones al canal 'América TV', manifestó que "es lógico que la gente esté preocupada en un momento como éste. Cada vez que vemos subir el dólar nos angustiamos, y entendemos eso".



Luego, habló sobre el presidente Mauricio Macri y confesó: "Yo era la gobernadora de la Provincia y podía decir que estaba quebrada. El Presidente, en este camino en el que tenía que salir a pedir financiamiento, no. Nadie sale a pedirle plata a otro y le dice 'estoy fundido'".



"Somos gente honesta, no somos iluminados; el hacerse cargo es algo que tiene que hacer la dirigencia política", concluyó

