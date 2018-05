ZEC Rafaela, lo usan 10.000 Rafaelinos, recaudan más de $1.000,000 ¿y la platita?

Desde la Municipalidad inflan el pecho diciendo que el sistema fue aceptado, seguro que tiene que ser aceptado!, lo importante es saber el destino de la "tarasca".

Lo que le dijo Daniel Ricotti al Diario La Opinión

Cuando empezó a instalarse en el centro de la ciudad, la Zona de Estacionamiento Controlado recibió muchas críticas. Los comerciantes, que debían vender los minutos, hacían cola para quejarse del tiempo (vaya paradoja) que tardaban en atender a estos nuevos clientes, que también quejosos, pagaban una o dos horas.

Pasado un tiempo, la cosa cambió. Ahora los comerciantes, que en un momento daban de baja su local por lo mencionado, ahora piden de nuevo otra oportunidad para vender minutos de estacionamiento. Porque el sistema funciona, porque las quejas se alejan y porque todo parece ser mucho más normal.

Así lo ve también el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Daniel Ricotti, quién estuvo capitaneando el asunto desde un principio y quién también coincide que sólo ahora hay "alguna queja puntual", que por lo general, es resuelta en pocos días.

"Hay más de 150 puntos de venta en el centro de la ciudad. Al principio los comerciantes tenían miedo, algunos probaron y después dejaron porque se les hacía| mucha cola y dejaban de lado los clientes de su negocio. Pero eso cambió, ahora los mismos comerciantes vienen y se están adhiriendo para poder vender", explica Ricotti a LA OPINION y agrega: "en un principio había dos factores importantes que jugaban en contra: uno fue la desconfianza y el otro la falta de práctica para la venta y la atención al usuario. Hasta que entendieron las facilidades y las comodidades que tiene. El sólo hecho de ir pagar estacionamiento y no tener que volver a tu auto a llevar un ticket, como sucede en la mayoría de los lugares de la Argentina, ya tenés un beneficio importante. No se necesita de un elemento físico y eso es importante también", destaca.

Por día, existen alrededor de 30 pasantes de la UTN que hacen los controles por día en todas las cuadras del centro de la ciudad. Además, confirma que "funciona más por la mañana, donde hay mucho más recambio. Hay sectores parejos, donde funciona igual de mañana que de tarde. Pero básicamente en los sectores administrativos, llámese Municipalidad o bancos, el movimiento es mucho mayor", dice el ingeniero.

NUMEROS DEL SISTEMA

Según se pudo confirmar desde la la Municipalidad misma, unos 10 mil vecinos de la ciudad utilizan el sistema ZEC diariamente. De manera activa, con movimientos permanentes.

En total, hay 13.450 vecinos que están registrados en el sistema, contabilizando todos aquellos que han cargado su usuario en el sistema alguna vez.

De todos los que están registrados, 12 mil utilizan el descuento automático, mientras que según el conteo del último sábado por la mañana, 5.300 tienen el saldo cero. Esto marca que muchos probaron un par de veces y no le volvieron a cargar. En tanto, vale mencionar que 197 de ellos son frentistas, mientras que hay un promedio de un auto por cada usuario. Hay algunos que tienen más de dos autos por usuario y otros que se registraron, pero que no cargaron la patente.

Según los datos aportados por el área que controla la ZEC, en el mes de abril de 2018, la recaudación fue de 354 mil pesos en el sistema (venta de tiempo). Hubo 558 mil pesos de venta de tiempos individuales en cargas de tarjetas. En tanto, en sólo un comercio, hubo una venta de 23 mil pesos de tiempo nominado y 66 mil pesos de recarga. Además, en el Hall Municipal se vendieron 198 mil pesos de recarga.

También en el mes de abril, hubo 407 mil controles contabilizando todas las cuadras nominadas de la ciudad. Toda la información se puede encontrar en https: zec.rafaela.gob.ar.

Desde la Secretaría de Servicios y Espacios Públicos del Municipio continúan informando sobre el funcionamiento de la Zona de Estacionamiento Controlado, que se ha metido entre los rafaelinos de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs., mientras que los días sábado también operan de 8 a 12 horas.

Recordemos que comprar el tiempo de estacionamiento se puede hacer desde 2 horas antes de la apertura del primer turno, y en los días de semana, también en el entre turno. En todos los casos, la hora de entrada se considerará a partir de la apertura legal. Esto significa que usted puede comprar tiempo entre las 6 y las 7:59, computándose el ingreso desde las 8. De la misma manera, usted puede comprar su tiempo entre las 12 y las 15:59, que será computado a partir de las 16.

Este año se ha modificado la tarifa, que actualmente es de $ 10 la hora, y el excedente de tiempo tiene un valor de $ 5 por cada fracción de 30 minutos que se adquiera, en una misma transacción.

ALTERNATIVAS DE PAGO

La principal ventaja del Descuento Automático es que no es necesario ingresar a la cuenta en el momento del estacionamiento, ni tampoco utilizar ningún tipo de dispositivo, aunque periódicamente se recomienda controlar el crédito remanente para evitar quedar sin saldo y así incurrir en una infracción.

La otra opción es comprando tiempo en un puesto de venta adherido, mientras que la tercera opción es adquirir el tiempo de estacionamiento en un comercio, opción orientada a usuarios que no deseen tener una cuenta o no deseen utilizar los métodos anteriores, a visitantes ocasionales a la ciudad, etc. Sólo basta con proporcionarle al vendedor el dominio del vehículo que desea ingresar al estacionamiento, y la cantidad de minutos que desea comprar, siempre adecuándose al fraccionamiento del sistema como está explicado en las preguntas anteriores. Esto significa que no se puede adquirir una cantidad arbitraria de minutos, como así tampoco menos tiempo del que el sistema expende como mínimo.