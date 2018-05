A falta de un Estado eficiente, los vecinos impiden robos en Rafaela

El viernes por la noche, Néstor dormía cuando sonó su celular. El no lo escuchó, pero su señora sí. El mensaje llegó a un grupo de WhatsApp formado por los propios vecinos de barrio Fátima, en contra de la inseguridad. "Esperábamos no usarlo nunca, pero bueno, lamentablemente pasó", dijo Néstor, quién le contó a Radio ADN lo que sucedió: "estaba durmiendo y mi señora escuchó el teléfono. Tenía a un ladrón en el patio de mi casa, mi hija escuchó el ruido pero se paralizó porque tenía miedo que el ladrón la viera. Me forzó una puerta pero no pudo entrar. Yo estuve siempre tranquilo, aunque me animé y salí afuera y ya no estaba más", dijo.

En tanto, agregó que "llamamos al 911 y al instante estuvieron en mi casa. Fue un comportamiento muy bueno", dijo.

Fuente: ADN