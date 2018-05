Los referentes del equipo económico del Frente Renovador (Marco Lavagna, Aldo Pignanelli, José Ignacio De Mendiguren y Matías Tombolini) evaluaron el actual contexto ante la crisis cambiaria, el cuadro inflacionario y el aumento tarifario impuesto desde el oficialismo.

“El Gobierno llegó con una idea en la que imaginaba una lluvia de inversiones y un efecto derrame que nos iba a hacer felices. Eso no sucedió. En cambio, ha hecho un importante ajuste pero el déficit sigue siendo el mismo”, consideró el diputado nacional Marco Lavagna.

“En Argentina, es necesario construir políticas económicas que igualen. No se puede avanzar en un modelo donde se excluye a una parte de los argentinos. El Gobierno empeoró la situación heredada pero aún puede solucionar sus errores y están las herramientas para lograrlo”, agregó.

Por su parte, Aldo Pignanelli, consideró que “la forma en el que el gobierno de Cambiemos resolvió la corrida es de un altísimo costo cuasi fiscal para nuestro país”. Agregó: “Hay dinero para los bancos pero no para hacerle la vida más fácil a los argentinos. Por presiones de los bancos, ante los que el Gobierno cedió, se cambiaron encajes no remunerados que deben mantener estas entidades con el BCRA por Lebac que pagan un 40% anual. Fueron $120.000 millones que, anualizados con ese porcentaje, representan una ganancia de $50.000 millones que el país le deberá a los bancos. Este monto es un costo similar a retrotraer las tarifas”, afirmó el ex titular del BCRA.

Pignanelli consideró: “Transferir tamaña cantidad de dinero a costa del padecimiento argentino demuestra, una vez más, quiénes y para qué nos gobiernan”. Y acotó: “A poco de comenzar este rumbo económico en el 2016, tanto Roberto Lavagna como yo predijimos una posible debacle en 2018 si perduraba este modelo. Con pesar, tuvimos razón, aunque no nos cansaremos de pedir que cambien el rumbo”.

En ese sentido, De Mendiguren sostuvo: “Hoy discutimos la falta de visión estratégica del Gobierno. Se está perdiendo de vista al país que agrega valor. Estamos viviendo en un país que invierte en deuda. Es la política económica lo que está fallando”.

El referente industrial de la fuerza política liderada por Sergio Massa, afirmó que “estratégicamente la única forma que existe para salir de esta situación es produciendo y creciendo, y es urgente que debatamos la argentina productiva”.

“Si solo se piensa en ajustar no solamente no se va a tener dinero sino que, además, vas a tener una crisis social”, sentenció.

En tanto, Matías Tombolini, titular del Consejo Económico y Social, evaluó: “Transitamos una turbulencia severa que esperamos que haya terminado. Quedan por evaluar los daños. En mayo la inflación tiene un piso de 2% y la inflación anual está en 25%. Este salto en el tipo de cambio reordenó expectativas y precios en los supermercados y los sectores medios están pagando el costo del ajuste”.

“Hay muy poco para celebrar en Argentina si en 15 días el dólar subió $4. La suba del dólar siempre tiene consecuencias en la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos”, agregó.

Por último, Tombolini evaluó el eventual acuerdo con el FMI: “Acudir al FMI es un problema que no tiene que ver con el costo, es más bien en términos de maniobra. El FMI marca las reglas de juego para prestarte, lo que representa una limitación en el rumbo hacia a dónde vamos. Se pierden grados de libertad en política macroeconómica”.

Fuente: El Economista