Relaciones en el baño de un avión y orgías: las confesiones sexuales de "Mostaza" Merlo

Reinaldo Carlos Merlo sorprendió a propios y extraños con sus confesiones sexuales. El entrenador, ex mediocampista central, autor de la célebre frase "paso a paso" estuvo como invitado en el programa Podemos Hablar. Y, en ese contexto, se soltó y habló de todos los tabúes posibles, siempre desde la experiencia personal.

El DT campeón con Racing en 2001 dio el paso al frente en el grupo de invitados (Luis Novaresio, Silvia Pérez, Ulises Bueno, Silvina Escudero y Juan Gil Navarro) cuando el conductor, Andy Kusnetzoff, consultó quién había tenido sexo en lugares públicos. "En la playa, en el avión…", abrió el fuego Mostaza.

Luego, contó, con total naturalidad, la anécdota que sacudió a todos los presentes. "En el bañito. Era de madrugada, en un viaje largo, estaban todos durmiendo. Fue fenomenal", describió.

Luego, especificó su método para que la actividad sexual no incida en el rendimiento deportiva. "Como técnico siempre dejé libre. Y, cuando era jugador, tratábamos de parar el miércoles, pero si de repente se presentaba algo que no se podía evitar… Lo importante es correr el domingo", comentó.



Pero las revelaciones de Merlo no se quedaron ahí. El animador le preguntó, ya en la mesa, si había participado de un trío sexual. Allí, nuevamente se desató: "Es maravilloso; de a tres, cuatro, cinco… Maravilloso. No todos los días, pero es maravilloso. Es especial". Y agregó, jocoso, "no te lo pierdas, nena", a modo de consejo para Silvina Escudero.

La última perla de Mostaza, su opinión sobre el sexo oral: "Cuando lo hacen bien, el sexo oral me fascina".

Fuente: Infobae