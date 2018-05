Rafaela: Asalto a plena luz del día en la puerta de Farmacia Puig

Un intento de arrebato, con características sumamente violentas, de dos jóvenes que se movilizaban en una moto contra una joven que esperaba el colectivo Ruta 70, tuvo lugar frente a la farmacia Puig de avenida Brasil 470 -y Ciudad de Esperanza- en el mediodía de ayer.

La escena quedó grabada en las cámaras de seguridad de la farmacia y luego Héctor Puig -el farmacéutico- las subió a la cuenta de Facebook "No toques lo mío", donde fue compartida por decenas de personas mientras se sucedieron los comentarios condenando la acción.

LO OCURRIDO

“Eran las 12:20 de este sábado, yo ya había puesto llave a la puerta de la farmacia y estaba bajando las cortinas para cerrar, cuando veo que se acerca una moto, algo rápido, y pensé que era para evitar que cierre y hacer una compra de último momento”, señaló el farmaceútico Puig

Continuando con su relato, expresó: “Vuelvo hacia la puerta para abrirle, pero de repente veo que la moto pasa frente al negocio y que quien iba como acompañante en la moto, se había bajado y llevaba a la rastra a una chica intentando robarle la cartera”.

“Inmediatamente -siguió- pego un grito y salgo, aunque me demoré un segundo más porque tuve que sacar la llave de la puerta. Fue todo muy rápido, duró apenas unos segundos”, precisó.

Ya un poco más calmo después de la experiencia de la cual resultó testigo directo, Puig sostuvo que, “evidentemente con mi grito los ladrones optaron por irse rápido sin llevarse nada teniendo en cuenta la resistencia de la chica, que más allá del enorme susto que sufrió se quedó con sus cosas”.

Sobre la víctima se sabe que se llama Lorena, que es de Grutly pero trabaja en Rafaela. En ese momento, estaba esperando el colectivo Ruta 70 que tiene la parada en ese lugar para volver a su pueblo.

Prosiguiendo con el relato el farmacéutico indicó: “Ella me dijo que tuvo miedo que el delincuente, que era muy joven, le empiece a pegar en la cara para que suelte la cartera. Ella fue valiente, nunca la soltó y cuando se fugaron los ladrones, a los que les grité y obtuve como respuesta que el acompañante se de vuelta y me levante el dedo mayor de una mano en señal de 'fuck you', vinieron varias personas a ayudar”.

Lorena tenía la cartera y otros dos bolsos, pero le quisieron llevar la cartera.

“Estos hechos de arrebatos en tiempo récord son comunes en esta zona. No hay seguridad suficiente, especialmente en los horarios pico cuando la gente espera el colectivo. A muchos chicos les han robado el celular. Yo no había visto que estaba la mujer sentada a un costado de la farmacia”, concluyó.

Fuente: La Opinión