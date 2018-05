Ernesto Sanz: "Tengo muchas diferencias con Marcos Peña"

Esta semana Ernesto Sanz volvió al centro de la escena política. Tras su alejamiento del entorno del presidente Mauricio Macri por, según él, cuestiones personales, al referente radical se lo vio nuevamente en la foto de quienes integran "la mesa chica" de Cambiemos.

Quien supo ser uno de los socios fundadores de la coalición de Gobierno insistió con que su "retiro" tenía que ver con priorizar a su familia y estado anímico, aunque admitió otra de las verdaderas razones: "Tengo muchas diferencias con Marcos Peña, ahí no puedo ser objetivo".

Durante una entrevista para La Nación Más reconoció que "es posible" que el jefe de Gabinete impida que se acerquen al Presidente quienes no son "PRO puros". Al respecto, Sanz agregó: "Tiene una idea de coalición distinta a la que tenemos los radicales". Y tras enumerar los funcionarios radicales que integran el Gobierno, enfatizó: "Nosotros le aportamos política y también gestión a Cambiemos".

Si el PRO se desprende de la representación conjunta y va solo, se va a equivocar

El ex senador continuó reafirmado la importancia del aporte radical dentro del armado de Cambiemos, y deslizó una advertencia de cara al futuro: "El PRO se equivoca si se siente dueño de Cambiemos". Para Sanz, la alianza gobernante "tiene un activo importante que es la representación de la sociedad", y explicó: ¿Qué sociedad representa Cambiemos? Esa franja no la representa solo el PRO, ni solo la UCR, tampoco la Coalición Cívica, pero sí representamos a la sociedad en conjunto".





Sanz, Carrió y Macri, fundadores de Cambiemos (NA)

En esa línea, dejó su mensaje central: "Si alguien pretende desprenderse de esa idea de la representación conjunta, se va a equivocar. Si el PRO se desprende y va solo, se va a equivocar. Por eso hay que tener una visión por arriba".

A Macri le tengo afecto. Podría estar en el Caribe con su familia, sin embargo decidió meter el cuerpo en el barro para tratar de hacer algo por la Argentina

La entrevista a Ernesto Sanz fue grabada antes de su vuelta a la mesa chica, aunque se emitió este viernes por la noche y cobra notable actualidad por la nueva estrategia política de Cambiemos luego de las semanas críticas en cuanto a la economía.

Finalmente, consultado sobre el rol de otra de las fundadoras de Cambiemos, Elisa Carrió, opinó: "Lilita es una habilísima política, siempre está muy centrada, sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. No me parece mal que critique a Macri en público. La coalición necesita eso, no podemos ser disciplinados como el kirchnerismo".

