Para Menotti, la Selección está “desafinada”

El ex entrenador campeón del mundo con la Selección argentina, César Luis Menotti, expresó que ve al conjunto dirigido por Jorge Sampaoli “desafinado” y que llegó “el momento de afinación”, haciendo analogía con una orquesta musical.

“Estamos desafinados, llega el momento de la afinación. Hay que elegir los músicos, ensayar todo lo que haga falta para poder encontrar las sociedades y fortificar la idea del entrenador”, dijo Menotti

Consideró que Lionel Messi se ha transformado en un futbolista “de toda la cancha” que “se ocupa de la gestación y definición de las jugadas” pero “necesita un equipo”.

Al ser consultado por cuál sería un buen resultado en el Mundial dijo que sería que la selección “juegue bien” porque estaría “más cerca de ganar”.

“Esperemos que el técnico pueda en este corto tiempo fortificar la idea y ensayar como las grandes orquestas, cuanto más ensayo más afinada”, graficó.

“No se trata de juga lindo, sino de jugar bien. De ser un buen futbolista o que un equipo que juega bien puede pasar a la belleza del juego. Hay futbolistas que no lucen pero juegan muy bien”, agregó.

En relación al anuncio de la convocatoria definitiva de los 23 futbolistas, señaló que “conformar un grupo para ir a competir siempre es duro” y recordó su decisión de dejar afuera del Mundial 1978 a Diego Maradona, Víctor Alfredo Bottaniz y Humberto Rafael Bravo.

“Siempre que uno toma una decisión toma el riesgo de haberse equivocado. En el tema de Diego (Maradona) me dolió menos porque era muy jovencito –tenía 17 años- e iba a ser capitán en el Mundial de Japón; el dolor era por los otros jugadores”, contó.

“El futbolista necesita que el entrenador le dé la garantía y la seguridad de que confía en él. Si uno va poniendo y sacando, se complica”, dijo Menotti, quien expresó que cree que Sampaoli ya tiene la lista “clara”.

Por otro lado, reveló que Pep Guardiola le confesó que le gustaría dirigir a la Selección. “Me dijo que si le gustaría, estaba feliz en Argentina”, contó.

“Vino solamente para demostrarle a la mujer que todo lo que le contaba de Argentina era así. Quiere mucho al fútbol argentino”, precisó sobre la visita del DT español al país.

El recuerdo del Mundial 1978.

Elogió a Luis Adolfo Galván, ex jugador de Talleres que fue titular en todos los partidos con “la albiceleste” en el Mundial de Argentina 1978 (también lo hizo en España 1982), y dijo que fue un futbolista “excepcional”.

“Galván fue un futbolista excepcional, un jugador completo y veloz. Cada vez que hacíamos algún trabajo de campo y lo ponía de marca persona, todo el mundo se fastidiaba si lo marcaba Galván”, recordó.

Expresó que para él René Houseman, gloria de Huracán y parte del campeonato del mundo que falleció recientemente, “no murió” sino que “se transformó en ángel de la inspiración”.

“Un día René estaba jugando con Maradona, estaban haciendo “jueguitos” los dos, y le digo a Diego 'juega bien este' y me respondió: 'No, juega bien no, juega mucho mejor que yo'. Maradona era un admirador de René”, reveló.

El momento del fútbol argentino

Al referirse a los recurrentes conflictos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) remarcó que “ningún resultado en el Mundial resuelve los problemas del fútbol argentino si no se trabaja con una organización clara y precisa”.

“No podemos cuestionar a nadie ahora, hay un presidente de AFA nuevo, un entrenador que recién empieza. Pero el fútbol no va a cambiar si no hay un proyecto serio. El fútbol argentino tiene unos problemas gravísimos y ojalá esto cambie”, deseó.

Rosario Central y Huracán, sus dos debilidades

“Fui feliz en todos los equipos, pero hay dos clubes en mi vida que no me puedo olvidar: Rosario Central, en el que debuté y el equipo que fui hincha de toda la vida y el otro que me dio la oportunidad a los 32 años de ser entrenador que terminó siendo campeón y jugando bien, Huracán”.

Fuente: Cadena3