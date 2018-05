Lisandro Mársico le hace una seria acusación a Silvio Bonafede

Lisandro Màrsico, concejal por FPCyS descubrió que proyectos de resoluciones votados y aprobados en el recinto del Concejo no fueron remitidos a la Provincia bajo la presidencia del Doctor Silvio Bonafede del 2015 a 2017. Los mismos, tienen que ver con pedidos de informe a distintos Ministerios, sobre todo al de seguridad, exigiendo respuesta sobre el plan de seguridad para la ciudad. Si esto es así, más allá que uno esté de acuerdo o no con las políticas del equipo de Lifschitz existe una hecho muy grave a nivel institucional e inmoral. Dado que, se infringe el reglamento de Concejo Municipal y además no se dió la posibilidad de tratar el tema y mejorar las herramientas por el bien de la gente, jugando con la preocupación de la misma.

Màrsico se entrevista con R24N y sostiene al respecto : "Desde que fui electo concejal, en Diciembre 2015 hasta diciembre de 2017, en principio ninguna notificación de las que aprobamos todos los concejales, en el àrea seguridad, salud, justicia, aguas ASSA ninguna habría sido notificada. Era una serie de preguntas y cuestionamientos que se le habían hecho a estos distintos Ministerios y àreas gubernamentales. De esta manera, la Provincia nunca pudo tener la posibilidad de contestar. U. Porque la provincia tenía cosas para decir".

"El responsable de estas notificaciones no enviadas era el Doctor Bonafede porque esas notificaciones tendrían que estar con la firma de él y también las tenía su secretario, Diego Alvarez, quién debía realizar la tarea. Pero el control sobre el secretario lo tenía el Presidente del Concejo, Bonafede. Por reglamento estaba obligado a enviar las notificaciones que había debatido y aprobado el Cuerpo. Él tenía que rubricar con su firma, cada notificación y no lo hizo", añadió el Doctor en Derecho.

El pedepista se refirió a falta de negligencia por parte de la ex màxima autoridad del Cuerpo: "Esto indigna, porque Bonafede fue el primero que levantó la bandera en contra de la Provincia, tirando dardos hacia el Gobierno provincial reclamando la falta de respuestas sobre distintos temas. Estoy hablando de imprudencia, negligencia, impericia. Pero que en una persona que se jacta de decir que la Provincia no contestaba, no respondía los pedidos, no daba soluciones hace que el tema sea grave. Por ahora no hablo de mala fe pero vinieron a hacer política al Concejo, criticando a la Provincia y se vé que realmente no le importó nada la problemática de seguridad porque no estaban notificadas estas resoluciones".

"¿Qué hacían? Hacían política. Y este era todo el Bloque Justicialista. Hacían política con la seguridad, con la salud, con el tema del agua. No les ha importado mandar las resoluciones. Para qué debatimos, si ellos no mandaban el contenido del debate", aseguró efusivamente el progresista.

Asimismo, Lisandro hace alusión a la falta de copias sobre estos proyectos en la administración del Orgáno Legislativo: "Ah, otra cosa, lo màs importante, en el Concejo no obra copia de los confrontes, del recibido de parte de los organismos provinciales, esto me lo confirmó el Secretario, Franco Bertolín. Quiero aclarar, que ya en la época del Presidente del Concejo Raúl Lalo Bonino, hasta el momento se mandan todas las notificaciones a la Provincia. De hecho, me confirmó Fernando Muriel, Coordinador del Nodo Regional 2, que están recibiendo las notificaciones".

Recordemos que, la semana pasada el Secretario en Seguridad, Agustín Andereggen se reunió con los ediles y Lisandro lo interpeló acerca de los pedidos de informes: " Le pregunté sobre estas resoluciones, hizo las averiguaciones y me respondió que no han llegado las resoluciones aparentemente, del 2015 al 2017. Le fui haciendo las preguntas que estaban en cada punto del pedido de informes. Todo se grabó y se va a hacer un acta informativa al respecto, para que quede como respuesta a los interrogantes del Justicialismo, ha lo que hemos aprobado en el recinto y nunca se envió".

"Eso en la parte de seguridad y en el resto trataré de conseguir las respuestas pero primero me voy a asegurar que las àreas pertinentes no hayan sido notificadas. Pero, informalmente ya estuve preguntándoles y me comunicaron de manera verbal que no han llegado", continuó.

Al ser consultado el Pedepista por las respuestas al respecto de Bonafede en la reunión con el Secretario de Seguridad, respondió : "El secretario Andereggen llegó 10 minutos tarde, porque hubo un problema de los ascensores en el edificio pero eso no importa, llegó tarde y Bonafede se levantó y se fué. No lo esperó como siempre lo hacemos con los demás secretarios. Al levantarse no comunicó nada, no explicó si sentía mal o el motivo por el cuál se iba. Por eso, no se reencontraron, Andereggen entró por una puerta y Bonafede salió por la otra. Y ahora cierra todo. ¿Por qué se fue?".

El Estado local , no puede controlar a la fuerza policial porque es una competencia del Estado provincial pero sí puede trabajar en materia de seguridad, a travès de la articulación con el nivel provincial y nacional Como así también, debe colaborar en la prevención del delito mediante políticas contundentes en el área social, encargándose del alumbrado público, de la poda de árboles, malezas, patrullaje constante de la Gur. Han jugado con la preocupación de un tema tan importante y sensible para los rafaelinos. ¿Fue una operación política partidaria o imprudencia?