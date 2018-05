Santiago Amezaga, Interventor Del Aeropuerto De Sauce Viejo, visitó los estudios de "Línea Abierta" (FM 101.3) y habló sobre la situación del aeródromo y reflexionó: “La figura de interventor está mal vista (…) no hubo ningún problema, es parte de un proceso, que se inicia con la sanción de la nueva ley que crea la autarquía del Ente del Aeropuerto de Sauce Viejo, y la etapa de intervención es para la creación del nuevo ente del directorio”.

“Lo que logra la autarquía es una dinámica distinta de trabajo, una cierta autonomía para la toma de decisiones y no estar dependiendo de otras reparticiones o ministerios, es una figura que imita lo que se hizo en el aeropuerto de Rosario que está trabajando con esta figura desde hace 25 años y lo está haciendo de manera exitosa”, señaló Amezaga.

Tras la pregunta sobre si muy pronto se va a poder unir la ciudad de Santa Fe con otros puntos del país sin pasar por Buenos Aires, el interventor señaló: "Sí, se está trabajando para lograr el vuelo a Córdoba y desde ahí conectar Santa Fe con Tucumán, Salta y Mendoza, dos vuelos diarios y también la idea es conectar Santa Fe con el mundo a través de Ezeiza directamente".

"Estamos trabajando con Aerolíneas Argentinas (Aerolíneas, Austral y Avianca) y hay siete u ocho empresas más que deberían sumarse que ya han pedido autorización para volar y se les han adjudicado rutas aéreas, donde Santa Fe tiene predestinadas rutas, hay que ver si las compañías aéreas después las toman”, agregó.

Además, Amezaga destacó: "Aerolíneas Argentinas está funcionando muy puntual, nuestra pista, que es muy importante toda la inversión que se hizo desde el Gobierno de la provincia, quizá no es lo que ve el usuario pero es lo que necesita las compañías aéreas para poder operar con regularidad y asegurar el servicio a sus pasajeros, entonces, estas cuestiones a nosotros nos permiten dar la seguridad de que el vuelo va a salir y eso le da la seguridad al pasajero de que va a estar en destino en tiempo y forma y eso va ir cambiando la cultura, sumado a que los pasajes van a estar cada día más baratos. Sacaba cuentas de cuánto me costaría ir en el auto a Buenos Aires y me conviene ir en avión".

Sobre si el aeropuerto sigue en obras, el interventor relató: “Estamos en tapas de detalles, falta sumar mobiliario, faltan las cintas, los carritos, los unifilas, todo lo que es la señalética y me río porque yo ya estoy proyectando nuevas obras, unas reformas o ampliaciones para poder adecuar a los servicios que deseamos prestar así que vamos a estar molestando al pasajero con obras muy pronto".

Además, Amezaga sostuvo que el aeropuerto "funciona de 7 a 22 horas, lo que queremos llegar es a un H24, que esté abierto las 24 horas y todos los servicios deberían estar disponibles … creo que ese movimiento se va a ir dando paulatinamente y en función a cómo las empresas vayan viendo las posibilidades que brinda ese centro de movimiento para generar negocios”.

Ante la pregunta de si está preparado para vuelos internacionales, destacó que “Sí, está preparado, el aeropuerto es internacional a requerimiento, cada ves que una compañía aérea o un particular solicita hacer un vuelo internacional, preparamos la estructura para recibirlos llamando a la gente de inmigraciones, aduana y sanidad de frontera, esta semana tuvimos cinco vuelos internacionales, la plataforma estaba a pleno con cinco aviones hermosos, de primer nivel".

Sobre qué nos falta para ser como otros aeropuertos internacionales del país como Fisherton de Rosario, Amezaga señaló que "nos faltan vuelos, nos falta llenar el cabotaje, demostrarles a las compañías áreas wue nuestra sociedad va a ser usuarios de esos servicios y automáticamente viene los vuelos, las compañías aéreas son empresas que hacen negocios y desean tener una rentabilidad y si encuentran el mercado lo va a hacer, nosotros con el aeropuerto brindamos la infraestructura para que puedan operar".

Fuente: Agenciafe