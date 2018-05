OLOR A CONVERTIBILIDAD

En una entrega de hace apenas un par de días, tuve que aceptar mi incompetencia: “se me pelaron los cables” fue la expresión que usé, derrotado. Luego muchos otros con mejor chapa también juntan los dedos y pasan la mano por debajo de la barbilla

En materia de economía y finanzas nadie tiene la bola de cristal. De ser así todos sabríamos en que invertir con éxito nuestro dinero. Pero no es posible que ganemos todos, porque la timba financiera es más o menos un juego de suma cero. Como no se produce nada, si unos ganan otros pierden; no hay otra.

Esto viene a cuento porque en el medio de la turbulencia en el tipo de cambio, aparecieron unos fondos de inversión muy importantes embarcándose en los BOTE, unos bonos del tesoro nacional de existencia previa que habían quedado opacados por otras opciones financieras, principalmente las LEBAC.

Nada menos que 3 mil palos verdes convertidos a pesos y puestos por mitades a 3 y 5 años de plazo, con tasas fijas efectivas de 20 y 19,5% respectivamente. Un negocio ruinoso, en apariencia, en un escenario de dólar en ascenso y una inflación que ya supera en alrededor de 50% a esos porcentajes, y que le hace morder el polvo a las previsiones del 15% anual fijados como meta el Día de los Inocentes del año pasado, el 28 de diciembre, en una conferencia de prensa que dio mucho que hablar. Es que se trataba de una suerte de reprimenda de los ministros Peña, Caputo y Dujovne, a un presidente del Banco Central que estaba viendo como el ala política se inmiscuía feo en su papel de autoridad monetaria, y lo obligaba a torcer el brazo.

De entrada, esa previsión inflacionaria (a la que oficialmente no se quiere reconocer como un pronóstico sino como una meta, sutileza en la que el ciudadano de a pie no queda atrapado) fue barrida, curiosamente por medio del fuego amigo.

Es que los tarifazos golpearon duro a los muchachos del INDEC que pugnan por mostrar índices aceptables del avance de los precios al consumidor, y -por si hiciera falta más- se sumaron algunas circunstancias internacionales como la suba de tasas del crédito en los Estados Unidos y la correspondiente revalorización de la moneda de referencia mundial que ellos supieron imponer.

Como ya es bien sabido, hace unos pocos días, a nuestro mejor equipo de los últimos cincuenta años los popes de las finanzas le dijeron algo así como “No vengan a pasar la gorra por estas latitudes porque vemos que con el gradualismo no hay salida posible, así que vayan a pedirle plata a Magoya”.

Enterado el Jefe de que no existía posibilidad alguna de conseguir por los canales habituales los algo así como 51 mil millones de dólares que se necesitan para hacer frente a los vencimientos de deuda del año señaló a Dujovne y lo urgió: “Tomate el primer avión que salga para Washington y andá a manguear al FMI”, sin medir muy bien la repercusión política de semejante movida.

En fin, cualquiera que haya leido los diarios o los portales en estos días conoce la historia, así que volvamos al meollo de la cuestión: el martes vencían unos 670 mil millones de pesos de Lebac, una suma monstruosa, del orden de toda la circulación monetaria del país.

Y la preocupación era que quienes estaban timbeando por ese lado se dieran, o bien por satisfechos con los altos intereses cobrados, o bien que primara el temor de que la subida aparentemente imparable del dólar contra el peso le evaporara el negocio que hacían con las tasas.

Y ese temor tenia un sólido fundamento, además: vueltos a los dólares, los especuladores tenían enfrente la excelente posibilidad de volcarse hacia los bonos del tesoro Estadounidense, que ya estaban ofreciendo un atractivo 3%. “Vuelo a calidad” como le llaman a recuperar los verdes en la seguridad de que Trump les asegura -como Duhalde en su momento- “El que depositó dólares recibirá dólares”, pero esta vez de verdad.

En fin, las turbulentas aguas en las que estaban metidos los conductores de las finanzas nacionales -y los ahorristas tanto individuales como institucionales- se calmaron con la fuerte apuesta del BCRA, que puso sobre la mesa 5 mil palos verdes y gritó: vendo a 25 mangos el dólar, todos cuantos quieran.

No fue lo único que hizo la autoridad monetaria: también les liberó a los bancos el encaje ocioso que estaban obligados a mantener, dinero por el que no cobraban nada, y los mandó a comprar Lebac. Con eso, el rebaño volvió al redil y no solamente se renovaron todas esas letras sino que hasta hubo exceso de colocaciones. De todos modos el Central tuvo que sacrificar unos cientos de palos para mantenerse en ese cambio de 25 pesos por dólar.

Y los 5 mil palos siguieron poniéndose en la mesa los días subsiguientes. Las reservas, dicen, se incrementaron por esos dólares ¿dólares? que trajeron los amigos de Caputo para subirse a los Botes. Y la pregunta va porque hay quien dice que en realidad no es lechuga fresca contante y sonante sino unos bonos extranjeros que están muy devaluados y fueron tomados a valor nominal, lo que algún día seguramente será objeto de investigación por la justicia.

Ese límite de 1 por 25, si se mantiene en el tiempo, es una convertibilidad, aunque apostar a que se va a mantener algo parecido por cinco y ocho años es otra cosa. La vuelta a la palestra del Mingo también nos trae reminiscencias del cambio fijo a largo plazo. La incógnita de los osados navegantes que volvieron al peso se mantiene y acrecienta. Nadie parece tener una respuesta clara para este enigma. Todavía.