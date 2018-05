Llegó la hora de asfaltar

Por el término de casi tres horas, el Concejo Municipal ayer aprobó 19 despachos de comisiones, en la otoñal siesta rafaelina. Uno de los proyectos más importantes por su envergadura fue obra de pavimentación de 130 cuadras, con el sistema de contribución por mejoras por parte de los vecinos que se puede pagar de contado o financiado en 60 cuotas mensuales o 120 cuotas en planes especiales, utilizando hormigón de 15 cm de espesor con un plazo útil 30 años. Según el sorteo realizado el 25 de abril pasado, la ejecución empezará por calle J.V. González (10 cuadras) y luego en Montes de Oca (3).

Los 17 barrios beneficiados son Italia, San José, Los Nogales, Jardín, Villa del Parque, Barranquitas, Pizzurno, Independencia, Nuestra Señora de Luján, Villa Podio, Amancay, Martín Güemes, 2 de Abril, Mora, Virgen del Rosario, La Cañada y Belgrano.

Evangelina Garrappa expresó que "quedará en la memoria de la ciudad, obras que van a integrar porque mejora la calidad de los vecinos; se trata de un plan dialogado con las vecinales que fue solidaria, se paga desde el primer momento, hubo emoción en el sorteo de las calles, y las primeras generará descongestionar el barrio Belgrano y avenida Italia". Menossi destacó "la decisión del Intendente, cerrando una etapa después de 20 años en algunos años, siendo una de las mejores ordenanzas".

Un proyecto del bloque Cambiemos sobre un pedido de informe por comedores y merenderos por los aportes del DEM y los criterios utilizados, generó una discusión política impensada y picante entre varios ediles, con algunos pases de factura que poco contribuye al espíritu de la ordenanza.

Marta Pascual: "es un compromiso del Estado sobre lo social en los sectores más vulnerables; varios comedores en la ciudad dependen de escuelas, en otros colabora el Municipio y también hay en el sector privado. Queremos saber la ejecución presupuestaria y el control que se destina porque sin información no hay propuestas".

Leo Viotti agregó que "es una de las deudas que tiene este Gobierno, se hacen esfuerzos pero los resultados están a la vista, no le dan en la tecla y se evalúa por resultados. Las soluciones no llegan y los problemas se acrecientan. Muriel mintió porque nunca dije que las cañerías se tapaban con fetos, hubo casos demostrados y un feto apareció en la planta de reciclaje". Previamente, el edil justicialista se había sorprendido con los dichos de Viotti sobre el estado de los vehículos municipales, recordando que "las cañerías se tapaban con fetos".

Ana Visintini recordó que "la inflación no es de ahora, se bajó del 40 al 25%, la pobreza no es de ahora, es difícil bajar el índice; el déficit fiscal es de 70 años, no es de estos 2 últimos años".

Hugo Menossi trató de poner paños fríos: "es un fracaso de los distintos gobiernos nacional, provincial y municipal; que haya más comedores significa que fracasaron las políticas gubernamentales. La Fundación El Nido está trabajando para bajar un centro CONIN a Rafaela, necesitan dinero para capacitación y un día para abrirlo. La política llega tarde, el porcentaje alto de pobreza estructural que sufre es de los últimos gobiernos; nos echamos la culpa sin resolver nada y la política vive tiempos de muchísima insensibilidad".

Jorge Muriel dijo que "coincido con algunas cosas de Hugo, me gustaría discutir minutas de desarrollo y trabajo, porque naturalizar a los comedores es doloroso y un fracaso de la política. Viotti dijo que 'no dieron en la tecla' lo traicionó la conciencia, el gobierno nacional muestra su insensibilidad con las tarifas, que la inflación baja que no lo diga más Visintini".

Hubo otros dos proyectos interesantes de Cambiemos sobre realizar trabajos pedidos por vecinos del barrio 2 de Abril e intervenciones en el barrio Mora, exponiendo en ambos casos Visintini.

Sobre el barrio del sur, remarcó "la inseguridad, falta de iluminación, la obra de urbanización y convertir el destacamento Nº 9 (está en el barrio Villa Podio) en comisaría. Queremos que la única entrada al barrio sea segura, que la pavimentación se pueda concretar, tampoco está iluminada, sumado a la colocación de garitas".

Pascual citó que "el 20 de marzo recibimos una carta de los vecinos autoconvocados y es conmovedora. El barrio cuenta con un equipo territorial que es nexo con el Municipio, pero ha mermado el ingreso de proveedores y de los servicios por temor; la política está fracasando y hay precariedad social".

Silvio Bonafede se sumó a las críticas: "hay precariedad del equipo de salud cuando están los fondos para que tengan un centro que sea modelo; hay negligencia de las personas que están encargadas de salud".

Garrappa se defendió: "estamos gestionando entre todos para obras públicas, hay escuela nueva, está el playón deportivo, el proyecto de centro de salud está elevado, la futura finalización del CEPLA. Es de larga data el pase pedido de destacamento a subcomisaría".

El restante proyecto del barrio Mora apunta a mejorar las calles Mazzi, Arias y Romitelli, la recolección de residuos y las garitas. "Cada vez que llueve las calles son intransitables y genera problemas para el ingreso del transporte. Los residuos urbanos no se retiran, los perros trasladan la basura y también obstruyen las bocas de desagüe; durante dos semanas no pasó el camión recolector, según los vecinos. Las garitas están rotas, no llegan los servicios ni el pavimento; hace 10 años que hicieron el pedido" (Visintini). Muriel señaló que "ojalá todas las calles tengan pavimento, hay que reflotar el pedido del programa provincial y nacional en el que se hacían cargo del 50% del pavimento, presentado en 2016".

OTROS PROYECTOS

* Sistema de cámaras con aplicación on-line en geriátricos, jardines, maternos infantiles: confidencialidad de las imágenes, hay 12 meses para instalarlas, incluye multas, clausuras de establecimientos y sanciones del código de faltas. Bonafede: "(el fiscal) Galoppo vio algunas dificultades, entonces hicimos algunas correcciones para que las filmaciones sean por pedidos de la Justicia; hay ejemplos de maltratos en los jardines y en los geriátricos. La erogación que deben hacer las instituciones no es demasiado elevada porque va de $ 25.000 a 30.000 para incorporar la tecnología".

* Estado de los vehículos de la GUR: "Hay 2 fundamentos del pedido, uno objetivo para conocer el estado de motos, camionetas, autos, para saber si es necesario incluir una compra para el presupuesto de 2019; en 2018 está previsto la compra de 2 motos y 2 vehículos. El otro es más subjetivo, en las redes sociales usted Presidente (Bonino) es crítico sobre el estado de los vehículos, hay que determinar si es verdad la filmación" (Mársico).

* Reacondicionar el SUM y ex casa Policía Comunitaria: están ubicadas en Tucumán y Entre Ríos del barrio Barranquitas. "Hay que refuncionalizar los dos espacios debido a los desmanes producidos. Se puede hacer una sala de velatorios, dotar de actividades de formación y recreativas" (Viotti).

* Presupuesto ciudadano: para Viotti, "es una herramienta para la toma de decisiones para participar y generar compromiso, venía bien hasta 2014, pero de las 4 obras solo 2 fueron concluidas. Queremos saber qué pasó con la remodelación de avenida Salva y el NCA. Del 2015 hasta ahora no hubo más proyectos". Garrappa contestó: "en los canteros de Salva pronto se abre la licitación de manera más rápida, y del NCA se licitó en 2016 y no se adjudicó, en el segundo semestre se va a retomar este proyecto".

* Licitación con la firma PERCOM: Menossi dijo que "el DEM llama a licitación pública para alquiler informático, $ 2.650.000 es el presupuesto por 36 meses, se adjudica a una empresa de Santa Fe $ 1.859.000 es lo que se paga por el alquiler de dos impresoras cuando la compra de las mismas cuestan 9 veces menos. Que el DEM dé respuesta para generar transparencia, la diferencia es importante, queremos las especificaciones técnicas". Muriel: "convocaremos a Bassano (secretaria de Hacienda) para que nos dé las explicaciones".

* Requisitos para talleres de zumba: "es un pedido de los instructores que dictan clases en forma privada, alquilan vecinal, gimnasios o salones, ellos quieren preservar sus fuentes laborales" (Menossi).

* Intimar a vecino para limpiar vereda: está en calle 1 de Agosto 297 del barrio Jardín y no tiene las veredas en condiciones. Para Visintini, "es imposible circular por el lugar".

* Recurso que recibe el IMV de la EPE: si se mantiene el 1,5% que factura a la EPE, cuánto asciende y el destino, según el proyecto de Pascual.

* Conformación de una asociación público-privada: es un terreno baldío del PAER. Garrappa: "la ordenanza 4217 autoriza al DEM como aporte de capital integración social a punto gob SA".

* Obra de pavimentación: "se autoriza al IMV formalizar con la empresa Envases, para que el Municipio haga 4.000 m2 de pavimento de 15 cm a cambio de 15 lotes de valor mercado. Le servirá al IMV para hacer terrenos de 275 mil cada uno, unos 4 millones en total, en el sur de la ciudad, para futuro plan de viviendas" (Muriel).

* Instalar en plazas y parques juegos adaptados para niños con capacidades reducidas: "que esta sugerencia sea llevada a la comisión asesora sobre dónde colocar los juegos" (Alejandra Sagardoy).

* Trabajos en avenida Antonio Podio: Mársico propone colocar árboles, bancos y cestos de basura.

* Instalar cancha de bochas: en Simonetta y F. Ramírez del barrio Villa Podio (Mársico).

* Recorridos de limpieza: en calles de distintos barrios (Visintini).

* Torneo de fútbol infantil “Bichito 2018”: fue declarado de interés municipal (Muriel).

Fuente: Diario La Opinión sobre una nota de Por Emilio Grande (h.)