El board del FMI analiza desde hoy la negociación con la Argentina

"Será una reunión informal que hace parte del proceso usual en el FMI de informar al Directorio Ejecutivo sobre negociaciones de programas de alto acceso", explicó esta semana el vocero del organismo, Gerry Rice, al confirmar el encuentro.

"Nuestro objetivo común es llegar a un rápido acuerdo en estas negociaciones", aseguró Rice, al reiterar que "el personal del Fondo continúa el diálogo con las autoridades argentinas con el fin de lograr un programa respaldado".

En tanto, fuentes oficiales destacaron el apoyo del Fondo a la política argentina de tipo de cambio flotante, cuyo nivel es determinado por el mercado "como un punto clave del marco de metas de inflación".

Fuentes del Palacio de Hacienda explicaron que el Fondo "no establece" un nivel particular del tipo de cambio como parte de un programa y, por ende, no hubo discusiones sobre ese tema.

Fuente: Ámbito