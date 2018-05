Papu Gómez rompió el silencio: la patada a Lucas Biglia y la desilusión por no ir al Mundial

"La estoy pasando como el orto por lo de Lucas Biglia. Cualquiera sale a decir que uno es mala leche, que lo hice porque no estaba en la lista y otras barbaridades". Así, sin filtro, Papu Gómez tocó uno de los temas de la semana: la patada que le dio al jugador del Milan y que pudo haberlo dejado afuera del Mundial de Rusia 2018.

En el empate 1-1 entre Atalanta y Milan, el delantero le entró feo en la zona de la espalda a Biglia, que no pudo terminar el partido. Como el mediocampista venía de recuperarse de una fractura de las dos primeras vértebras lumbares la preocupación fue mayor, aunque la historia quedó en un susto.

"Fue un hecho desafortunado entre dos argentinos. Fui a buscar la pelota muy alta y mi manera de saltar es siempre esa... yo me como mil rodillazos, me ha pasado con el Flaco Fazio, y no hay mala intención", señaló el Papu y agregó: "No ando mirando si es argentino, turco, venezolano o uruguayo".

"Me parece de una pelotudez enorme. Hay muchísimos problemas de la Seleccion y de la AFA y me parece que no tiene ningún sentido estar hablando de esto", insistió el delantero. "Si quieren seguir matándome y hablar de éstos problemas para no hablar de los problemas políticos de la Seleccion, me la banco".

Hasta que llegue el Mundial mátenme, pero yo estoy acá para hablar y declarar que no hubo ninguna mala intención y que le pido mil disculpas a Lucas Biglia.

Al ser consultado por la declaración de Sergio Agüero, que dijo que si fuese Biglia lo esperaría en el túnel del vestuario, dijo: "No voy a estar respondiéndole al Kun, me parece que no vale la pena. No sé qué relación tiene con Biglia, tal vez él es el mejor amigo y está perfecto que lo defienda o se haya sentido mal porque casi lo lesiono, pero no le puedo responder nada porque aparte las preguntas que le hacían eran con cizaña".

Finalmente, se refirió al dolor por no estar en la lista de 35 de la Selección argentina. "Estaba recontra ilusionado porque fui titular contra Perú, casi soy titular con Ecuador y estuve en otros amistosos. Hoy que lo veo de afuera estoy muy triste", reveló y cerró: "Estoy mal por no estar en la lista de 35 ni 23".