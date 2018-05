El descargo de Luli Salazar tras las críticas que recibió por tratar a su hija como “una Barbie”

Matilda es una de las bebés de famosos con más “me gusta” en las redes sociales, desde que nació Luli Salazar comparte fotos de la pequeña con toda clase de looks, por eso muchxs dicen que la trata como una “mini Luli”.

Por este motivo, Luli Salazar recibió decenas de críticas de sus seguidorxs en las redes sociales y por tratarla como si fuera “una muñeca Barbie”.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, la rubia le contestó a quienes la cuestionan: “¿Eso dice la gente? ¡Es una nueva! No sabía. Igual la gente… Hay mucha gente mala onda. No me junto con gente mala onda, me rodeo de gente con buena energía”.

Por último, Luli Salazar se despachó con una actitud pacífica: “Ya estoy a prueba de todo, no le doy bolilla a los comentarios”.