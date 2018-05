¡A Jimena Barón le dijeron "putit... del or..." y mirá cómo reaccionó!

Si fuera por las críticas destructivas que a diario recibe cuando comparte, en las redes, alguna foto sensual, haría muchísimo tiempo que Jimena Barón habría dejado de subir ese tipo de imágenes. Por el contrario, la actriz, se envalentona con cada insulto y casi siempre duplica la apuesta con alguna contestación que deja knock Out a su ocasional detractor.

Esta semana, Jimena subió dos infartantes postales en Instagramque, por supuesto, dieron que hablar.

"Me mata Jimena Barón ya no sabe más cómo hacerse ver. En culo, en tetas, en 4, mostrando a Momo mientras te baila con todo al aire. Ahora la espalda... Para que después no nos digan que somos putitas del orto. Mi vida", disparó una seguidora.

Fiel a su estilo, la Barón recogió el guante y expuso toda su ironía: "Yo soy re putita... Pero del orto ¿por qué?", le preguntó Jime a quien la había insultado. ¡Tremenda!