Cornejo debería presidir un partido que se llame "Me cago en los principios"

Declaraciones del presidente de la UCR a nivel nacional y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, que instó al radicalismo santafesino a dejar el Frente Progresista y militar por Cambiemos para el 2019.

Al respecto, el vicegobernador de la provincia, Carlos Fascendini, sostuvo por "Línea Abierta" (FM 101.3) que los dichos de Cornejo "no han caído bien en el sector del NEO y en muchos sectores que componen el del Frente Progresista, creo que este señor a extralimitado su papel, él es el presidente de la Unión Cívica Radical y no tiene autoridad moral (por la cantidad de saltos que ha tenido en la política Cornejo en este último tiempo) para venir a decir semejante cosa a la provincia de Santa Fe".

Y haciendo un recuento del historial político de Cornejo, el funcionario local detalló: "De alfonsinista pasó a kirchnerista, y ahora pasó a ser macrista empedernido, y nos viene a pedir a la provincia de Santa Fe lo que no hizo en Mendoza, en 2007 fueron en la concertación federal para apoyar a Cristina y a Cobos, en 2015 se da vuelta contra Cobos lo apoya a Saenz y sale apoyando a la alianza Cambiemos, pero a su vez él va con un partido local que incorporaba al Frente Renovador, a Socialistas, a Libres del Sur, además del Radicalismo y el PRO que no tenía nada que ver con la alianza Cambiemos nacional".

"La verdad es que este muchacho está flojo de principios", sentenció Fascendini y continuó: "Uno tiene una trayectoria de principios donde no hemos salido nunca del programa progresista, desde hace 23 años estamos en el Frente Progresista y 10 años y medio en el gobierno y nacimos combatiendo un modelo que privilegiaba los mercados por arriba de la gente que era el modelo de Menem, si le suena con algo parecido a la actualidad, hágamelo saber, porque me parece bastante parecido a lo que está pasando ahora".

Y agregó: "Este gobierno que está tratando de gobernar para los mercados y olvidándose de la gente, no es el caso del Frente Progresista, que es el gobierno que hoy mantiene al 82 por ciento de los jubilados, ha otorgado los salarios para que no sean derrotados por la inflación, tiene el plan de obra pública más grande de los últimos tiempos, una red de salud mirada por todos los países, en definitiva, todas medidas que tienen que ver con gobernar de cara a los problemas de la gente y eso que la Nación no nos pagó nunca lo que nos debía (…) este Gobierno (el de Macri) si bien reconoce la deuda, nos quiere pagar con papelitos de colores, ahora, si están reduciendo obra pública por 30 mil millones y tienen que llevar ese ajuste a 280 mil millones, ¿usted cree que se van a ocupar por pagar la deuda? ¿No debería ser una tarea de los radicales que se cumplan esas obligaciones?”, se preguntó el vicegobernador.

"En lugar de venir a darnos instrucciones o a decir lo que tiene que pasar en Santa Fe, lo que tiene que pasar en la provincia lo va a decidir su cuerpo orgánico", arremetió el vicegobernador visiblemente molesto.

Y para finalizar, sentenció: "Con todos los saltos que dio este sujeto (Cornejo), la verdad que sus principios están bastantes flojos y si hoy es presidente de la Unión Cívica Radical me parece que debería ser más bien de un partido que se llame “Me cago en los principios”

