Bonafede: "No hay dudas que la Dra Vimo pone su máximo empeño, responsabilidad, y dedicación en pos de la salud de los rafaelinos"

"El Intendente no se puede desentender de la salud".El concejal del PJ, Silvio Bonafede, se pregunta porque no se nombra Subsecretario de Salud del Municipio. "La salud debe ser prioritaria en la agenda de los Gobiernos"

"Me parece una desprolijidad y creo que retrocedimos", dijo efusivo el Dr. Silvio Bonafede, concejal del Partido Justicialista, en relación a la dilación por el nombramiento del nuevo Secretario de Salud del Municipio local.

"El estado Municipal no se puede desentender de la salud", explicó en Radio ADN y agregó que "la salud debe ser prioritaria en la agenda de los Gobiernos y que al día de la fecha y desde la Asunción de la ex- Subsecretaria de Salud Dra Brenda Vimo en el cargo de Secretaria de Desarrollo Social, el Ejecutivo Municipal no designare a otra persona en ese cargo me preocupa y ocupa", expresa.

"No hay dudas que la Dra Vimo pone su máximo empeño, responsabilidad, y dedicación en pos de la salud de los rafaelinos, pero sin duda alguna consideramos de suma relevancia que en la mayor brevedad posible el Sr Intendente designe a un profesional médico para que trabaje en esta área tan especial y sensible a todos".

Fuente: ADN RAFAELA