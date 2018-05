La Provincia nos miente y se miente, el delito no disminuyó en Rafaela

En la jornada de ayer, los concejales tuvieron una mañana movida. Por un lado, se reunieron con los directivos de las diferentes escuelas secundarias para poder avanzar con el proyecto de Concejo Joven. Y por el otro, debatieron sobre seguridad con el representante del Ministerio correspondiente en el Nodo Rafaela, Agustín Andereggen y con el Jefe de la URV, Comisario Javier Forni.

En relación a la primera de las actividades, ya hubo una presentación ante los concejales. "Es algo que aprobamos en 2017. Ya se debería haber aplicado. Ahora, se tomó la decisión de avanzar. La idea es establecer algo similar a lo que es 'Diputados por un Día': que en cada escuela se puedan elegir representantes legislativos, y que puedan 'jugar' en ser concejales por un día y plantear temáticas que les interesen a los jóvenes", dijo Raúl "Lalo" Bonino en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

"Esto tiene un objetivo de fondo: insertar conocimiento y hacer docencia sobre cuál es el funcionamiento del Concejo y cuáles son las competencias que tiene en la parte política. También es un objetivo que me había planteado, el de lograr acercar más el Concejo a las diferentes instituciones", completó el presidente del Concejo.

SEGURIDAD TAMBIEN

Posteriormente, en horas del mediodía, mantuvieron un encuentro con el representante del Ministerio de Seguridad, Agustín Andereggen y el jefe de la Policía del Departamento, Comisario Javier Forni.

Consultado al respecto, Leonardo Viotti indicó a LA OPINION que "fue en respuesta a los distintos pedidos que se hicieron al Gobierno provincial". El concejal de Cambiemos marcó la importancia del encuentro y los resultados positivos que arrojó: "trajeron información que no teníamos".

De acuerdo a estos datos, habría una baja del delito en Rafaela (merma del 40 % en robos simples y calificados), salvo en la utilización de armas de fuego en delito que aumentó. También indicó que 2 de cada 3 delincuentes tienen entre 19 y 25 años y sufren de adicciones.

Hay 350 policías en Rafaela de los cuales están prestando servicios 250. Otros 100 están con carpeta médica o, por otros motivos, no están en la calle. Según Andereggen y Forni, lo ideal es 4 agentes cada 1000 habitantes, por lo que estarían faltando unos 150. Tal cual es el reclamo que vienen haciendo desde el Ejecutivo Municipal a la Provincia. Recordemos que hay una promesa para que, cuando haya una nueva camada de efectivos (el año pasado egresaron solo 100 y vinieron al departamento una decena), lleguen nuevos uniformados a Rafaela. Pero aún no hay cifras.

En cuanto a la posible declaración de emergencia en materia de seguridad, el tema no fue abordado.

Fuente: ADN RAFAELA