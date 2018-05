Lifschitz ratificó sus diferencias con el plan de la Casa Rosada

Daniel Filmus, Alberto Fernández, Margarita Stolbizer, Daniel Arroyo, Victoria Donda y Ricardo Alfonsín formaron el heterogéneo grupo que asistió a la reapertura de la sede porteña del Centro de Estudios Municipales y Provinciales (Cemupro), del Partido Socialista (PS).

El anfitrión y gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz , aprovechó anteanoche el selecto auditorio para seguir el camino del puntano Alberto Rodríguez Saá y criticar el acuerdo del Gobierno con el FMI, un acuerdo que muchos de sus colegas de otras provincias ya aceptaron y que otros aún miran con recelo.

"La crisis cambiaria es el reflejo de un modelo económico social y político que viene mostrando su fracaso. El neoliberalismo es un manual de fracaso en todo el mundo", dijo el gobernador, mientras el presidente del PS, Antonio Bonfatti, y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, asentían. "Todo indicaría que vamos hacia más recesión, menos crecimiento y una inflación más alta", dijo el gobernador. ¿Y el acuerdo con el FMI ? "No me gusta nada", reveló, un rato antes, a LA NACION. Cerca del mandatario afirman que "no fue convocado" a las reuniones del Presidente con gobernadores para exhortarlos a adherir al acuerdo para bajar el déficit. "Mejor que no lo convoquen, si es para ajustar más", agregan. "Lifschitz está enojado porque no apoyamos la reforma constitucional que promueve para ser nuevamente candidato a gobernador", estiman, en tanto, en la Casa Rosada.

Fuente: La Nación