Instagram pronto te dirá cuánto tiempo pasás viendo fotos, videos e historias

Con 800 millones de usuarios activos, Instagram se posicionó en el podio de las aplicaciones con mayor audiencia entre los usuarios de smartphone junto a Facebook y WhatsApp. A su vez, también son parte de los servicios que más demandan la atención por sus constantes notificaciones y avisos, un efecto que en algunos casos puede terminar en conductas tóxicas por el uso excesivo de las redes sociales.

Para evitar este tipo de comportamientos, Instagram planea implementar una función que permite visualizar el registro de uso, de acuerdo a un reporte realizado por la programadora Jane Manchun Wong tras analizar una versión preliminar de la aplicación para Android.

"Estamos desarrollando herramientas para que la comunidad de Instagram pueda saber más sobre el tiempo de uso de la aplicación, que debería ser positivo e intencional", dijo Kevin Systrom, cofundador de Instagram, sobre esta futura característica de la aplicación. "Es importante entender cómo impacta el tiempo que pasan on line los usuarios, y es nuestra responsabilidad ser honestos en este punto. Queremos ser parte de la solución", agregó el ejecutivo.

A medida que el smartphone y las aplicaciones se volvieron más sofisticadas, desde diversos ámbitos se comenzó a evaluar el impacto que tienen las notificaciones en el comportamiento del usuario. A su vez, las compañías comenzaron a estar en el centro de la discusión sobre el impacto directo que tienen sobre el uso responsable de la tecnología ante posibles casos de ansiedad o adicción. Así fue que surgieron movimientos que buscan combatir la nomofobia, como se conoce de forma coloquial a lasituación de angustia que genera estar sin el teléfono móvil, un comportamiento que también suele señalarse bajo la etiqueta FOMO (temor a no enterarse de algo relevante, fear of missing out, en inglés).



Todas estas inquietudes llevaron a varios especialistas y ex empleados de compañías tecnológicas a crear Center for Humane Technology, centro para humanizar la tecnología) y propone, entre varios puntos, tomar control del celular (y que no sea al revés). Algo que, por lo pronto, planea hacer Instagram mediante su medidor de uso de la aplicación, y que Google planea implementar en la próxima actualización de Android con Dashboard, una función que ofrecerá un detallado informe sobre la cantidad de tiempo que pasa el usuario viendo la pantalla del smartphone.