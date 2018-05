Cuando el cuerpo habla lo que la palabra calla

"Esta situación me desgarra, me come las tripas, me pone muy triste, ¿sabés? Pero no puedo, no puedo digerirlo. No soporto la distancia con mis hijos, yo decidí separarme de la madre, el no tener la cotidianeidad con ellos no puedo tolerarlo. Los extraño, los extraño mucho".

El que habla es un hombre de 45 años que se quiebra y llora, llora como un niño, grandote y barbudo como es, enfrente mío, un hombre–niño llora su dolor.

Marcelo (así lo llamaré) se divorció hace menos de un año. Estoico, positivo, sensible pero duro, se resistía a hablar de su padecer. Su cuerpo, sin embargo, lo hacía por él. Trastornos del sueño, palpitaciones y, sobre todo, un cuadro intestinal agudodel que habían descartado cualquier tipo de origen orgánico. Lo que se conoce como intestino irritable, diversos malestares que por diagnóstico diferencial y por descarte, queda ubicado en el plano emocional.

Pasan varias semanas en las que continua hablando, hasta que un día de lluvia y frío trae dos chocolates (venían muy bien en un día como ese). Uno para él, el otro como agradecimiento para mí. “Mi panza es un violín", dice y la sonrisa se le escapa de la cara. "Lloré tres días seguidos y dormí, descansé como hace mucho no podía. Y la panza, una maravilla, comí lo que quise y abracadabra, ni una molestia". Marcelo pudo, finalmente, empezar a digerir lo doloroso.

Todo lo que callamos, absolutamente todo lo que de alguna u otra manera silenciamos, nos enferma. Y cuando la palabra se hace presente ¡magia! O no tanto, pero el cuerpo se aquieta.

No quiere decir, de ninguna manera, que no nos duela lo mismo, pero en el lugar donde debe doler. Y podemos empezar a hacer con nuestra angustia algo productivo. Podemos procesarla, masticarla, hacerla cada vez un poco más liviana y, lentamente, sin más apuro que el tiempo lógico de la elaboración, dar vuelta la página.

El ser humano es uno, somos mente y cuerpo, soma y psiquis, carne y emociones, cuero y sueños. Y lo lindo que vivimos se entrelaza con lo doloroso. De la misma manera por la que vibramos con lo maravilloso del vivir, que nos conmovemos y sentimos cosquillas en el alma cuando nuestros deseos se cumplen, de igual forma reímos hasta llorar, o lloramos hasta, más luego, poder empezar a reír.

Desconocer la relación entre las enfermedades y el dolor psíquico es casi tan insensato como escalar una montaña descalzo y de espaldas. Se ensamblan, se entrelazan. Nos ponemos nerviosos y nos duele la panza antes de dar exámenes. Tenemos palpitaciones antes de que nuestro equipo patee el ultimo penal de la serie. Nos falta el aire antes de decir el primer “te amo”. Nos tiemblan las piernas cuando está por nacer nuestro hijo. Se anudan garganta, pecho y estómago cuando la emoción nos invade.

Si a cada una de estas manifestaciones corporales sigue el correlato del decir y la descarga saludable, el ciclo se cierra. Si podemos ponerle palabras a nuestros nervios y decir simplemente “estoy muerto de miedo”. Si gritamos el gol eufóricos luego del penal, o tristemente nos abrazamos buscando consuelo con el compañero de tablón por la pelota rifada arriba del travesaño. Si lloramos mirando la maravilla de la vida cuando finalmente nuestro pequeño ve la luz fuera del vientre. Y así en cada uno de los ejemplos que podamos pensar e imaginar.

Si ponemos la palabra por delante, si nos permitimos no taponar lo que sentimos, ahí el circuito de la carga-descarga–relajación se cumplirá. Y no enfermaremos y pasaremos por los estadíos por los que tenemos que pasar, y las emociones tendrán salida.

Algunas claves para enfermar menos

Pedir ayuda

Muchas veces pensamos que estamos solos, que a nadie podemos contar nuestro sentir. En la gran mayoría de los casos esto no es así. A menudo por pudor, frecuentemente por un orgullo desmedido, soportamos estoicamente mucho más de lo prudente. Pedir ayuda sabiamente es un antídoto para el enfermar y sobretodo, para el sufrimiento estéril, ese que podemos elegir.

En la vida habremos de sufrir (es parte de ella), pero hay una porción que tiene que ver con este cuerpo parlante que dice lo que callamos, que depende, una vez más, afortunadamente de nosotros.

Es importante elegir en quien confiar: hay amigos e interlocutores válidos para cada uno de los problemas que nos atraviesen, compartir el malestar es menester.

Prevenir, escucharnos, anticipar

Cuanto más temprano podamos detectar aquello que nos lastima, obstruye, que simplemente nos duele, más pronto podremos ponerlo en caja y prevenir que pase del lado del cuerpo.

Claro está que una vez que lo patológico se ha instalado en lo orgánico, será la medicina la que tendrá que intervenir, tratando lo que en muchos casos es la sintomatología de lo no dicho que nos ha enfermado. Mientras tanto, podemos (debemos, diría yo) poner palabras a tiempo para que el malestar circule, transite, y salga quizás dolorosa, pero saludablemente.

El silencio, el callar, nos resta, nos empequeñece. Decir a tiempo, mirar para adentro, nos cuida, nos protege, nos alivia.

Así de sencillo, así de complejo. Los invito entonces a amasar palabras para construir una vida lejos de los dolores innecesarios, y más cerca de las emociones genuinas.