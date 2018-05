Dólar, inflación y déficit: las 10 frases que dejó el mensaje de Macri

Mauricio Macri brindó una conferencia de prensa en la Quinta de Olivos en donde dejó varias definiciones sobre la actual situación económica del país. El mandatario se refirió a la "turbulencia" cambiaria de las últimas semanas al tiempo que reiteró su compromiso para bajar el déficit fiscal. Como era de esperarse, las negociaciones con el FMI también fueron parte del discurso del Presidente, quien aseguró que "vamos a hacer un buen acuerdo".

En ese sentido, Macri sostuvo que la Argentina debe "profundizar" la reducción del gasto público porque "no se puede gastar toda la vida más de lo que se tiene". Asimismo, el Jefe de Estado lanzó : "Tenemos que hacer un balance para entender el problema central: reducir el déficit fiscal". En ese contexto, el Presidente comentó su evaluación sobre la crisis cambiaria de los últimos días: "Lo que pasó en estas semanas es que el mundo ha decidido que la velocidad con la que nos habíamos comprometido a reducir el déficit fiscal no era suficiente".

Por otro lado, Macri también hizo una autocrítica del ya famoso 28-D cuando en una conferencia de prensa en Casa Rosada el Gobierno modificó las metas de inflación para este año. "Hemos tenido problemas de coordinación entre el gabinete económico y el Banco Central", afirmó el jefe de Estado al tiempo que reafirmó que "esa coordinación debe ser sin vulnerar la independencia del Banco Central".



En ese sentido, el propio Macri consideró que su gestión puso "metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó" cuando no fueron cumplidas. "Pusimos metas demasiado optimistas y mucha gente se irritó. Algunos dicen que no hicimos un diagnóstico suficientemente duro, pero tampoco era bueno hablar de lo tan mal que estábamos", señaló. Respecto a la inflación, Macri volvió a reiterar que "es fundamentar bajarla" al considerar que "es lo que más castiga a los trabajadores y es una traba al crecimiento".

Si bien el propio mandatario no adelantó cuáles serán las condiciones que impondrá el organismo internacional, lo cierto es que el financiamiento del FMI estará atado a las metas de reducción del déficit fiscal. Respecto a las negociaciones que el Gobierno comenzó a entablar con el organsimo internacional, el propio Macri remarcó que el futuro acuerdo "no va a condicionar" a su administración. "El Fondo es una herramienta adicional para no estar en los vaivenes del mercado internacional", sostuvo el Ejecutivo desde Olivos. En ese sentido, el mandatario volvió a referirse a la reducción del déficit al considerar que "le vamos a dar garantías de que vamos a devolver el dinero".

Fuente: Ámbito