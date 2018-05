Stolbizer: "El Gobierno debería producir un cambio importante, el ajuste lo pagan los trabajadores"

La exdiputada, Margarita Stoblizer, se refirió hoy la crisis cambiaria y política que sufre el Gobierno y que llegó a su punto máximo de tensión cuando el martes 15 de mayo se renovaron las Lebac.

En una entrevista realizada por radio La Red, por el periodista Luis Novaresio, la dirigente del GEN, afirmó: "El problema es político, más allá de la evidencia que tenemos que el equipo económico no era tal, no está preparado ni tiene la capacidad de resolver las cosas y ellos mismos se enredaron en los problemas que no tenían por su soberbia, no hablar ni convocar a nadie." También fue muy dura con el ministro Aranguren quien en su momento dijo que tenía su plata afuera porque "no confía en la Argentina", al señalar que "se generó una gran perdida de credibilidad, nadie cree lo que dicen. Además en el contexto de que ministros no traían su plata acá porque no confían en el país. Me da la sensación que me toman el pelo". Stolbizer afirmó que "el Gobierno debería producir un cambio importante, el ajuste no lo pagan los que más tienen, sino los trabajadores. En dos años camina por la cornisa en el tema de conflicto de intereses".

También se refirió al nombramiento de familiares en el Estado al señalar que "se siguen nombrando cargos con sueldos altos". Y sobre la corrupción dijo: "Trato de ser coherente, yo no tuve problemas con el kirchnerismo, sino con la corrupción, me pasa lo mismo con este Gobierno cuando se parece al anterior."

(Fuente perfil.com)