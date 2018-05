Gaza: Hamás confirma que 50 de los 62 muertos eran miembros del grupo terrorista

Un funcionario de Hamas reconoció el miércoles que 50 de los 62 palestinos que murieron durante los disturbios en la frontera de Gaza el lunes y el martes eran miembros del grupo terrorista islamista, lo que eleva el número total de miembros conocidos de grupos terroristas entre las víctimas hasta 53.

"En las últimas rondas de enfrentamientos, si 62 personas fueron martirizadas, 50 de ellas eran Hamas", dijo el funcionario de Hamas, Salah Bardawil, en una entrevista televisiva.



La yihad islámica palestina, respaldada por Irán, dijo el martes que las fuerzas israelíes mataron a tres miembros de su brazo militar Saraya al-Quds en Khan Younis.



Los militares israelíes compartieron una parte de la entrevista de Bardawil con un noticiero árabe, acompañada de subtítulos en inglés.



Según el Ministerio de Salud de Gaza, administrado por Hamas, 62 personas en total fueron asesinadas durante enfrentamientos fronterizos el lunes y el martes.

Israel no ha presentado su propia cifra oficial de muertos, pero los funcionarios han cuestionado la precisión de la cifra proporcionada por Hamas.

Además, un médico de Gazatí dijo a The Associated Press que un bebé de 8 meses, que según el ministerio de Gaza murió después de inhalar gas lacrimógeno israelí el lunes, tenía un problema médico preexistente y que no creía que su muerte fue causada por gases lacrimógenos.

"La mayoría de las personas [de los grupos terroristas] asesinadas pertenecían al grupo terrorista Hamas, y algunos a la Jihad islámica palestina", dijo un portavoz de las FDI.

Entre los muertos, dijo el ejército israelí el martes, estaban los ocho miembros de una célula de operativos armados de Hamas que murieron en un tiroteo mientras intentaban abrir una brecha en el norte de la Franja de Gaza.



Israel ha culpado a Hamas por la violencia mortal, diciendo que el grupo terrorista alentó y dirigió las protestas, que incluyeron ataques contra las tropas israelíes e intentos de romper la valla fronteriza. La IDF dijo el domingo que Hamas planea enviar terroristas armados a través de cualquier brecha en la cerca para "masacrar" a los israelíes.

El jueves, el líder de Hamas en Gaza, Yahya Sinwar, dijo que esperaba ver una violación masiva de la frontera israelí durante las protestas del lunes programadas para coincidir con el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén.

Para Hamas, el grupo terrorista que gobierna Gaza y busca la destrucción de Israel, la protesta fronteriza del lunes fue la culminación de una campaña de una semana para tratar de romper el bloqueo en el territorio. Israel dice que el bloqueo es necesario para evitar que Hamás adquiera armamento y ataque al estado judío.

Las manifestaciones del lunes también protestaron por la apertura de la embajada de EE. UU. En Jerusalén, considerada como una gran provocación por parte de los palestinos y el mundo árabe. Los palestinos ven a Jerusalén Este como la capital de un futuro estado palestino.



Hamas ha dicho que las protestas continuarán en un formato semanal, pero no está claro si podrá mantener el impulso durante el mes de ayuno de Ramadán, que comienza esta semana.