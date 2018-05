Un chef reveló la técnica perfecta para lavar los platos

Lavar los platos es una tarea que nos fastidia a todos y es por eso que algunos encontraron la solución en el lavavajillas mientras otros no tienen más opción que seguir limpiando de la forma tradicional.

Para ello, el chef argentino Paco Almeida, compartió por su cuenta de Twitter una técnica que promete hacerte el lavado mucho más ágil y a su vez, más ecológica.

Este es su método: Lo primero que hay que entender son dos cosas:

1- Saber diferenciar tipos de suciedad en la vajilla (grasa/residuos orgánicos/suciedad superficial).

2- No mezclar los diferentes tipos de suciedad.

Luego, el chef dio algunos ejemplos para saber cómo deberíamos realizar esta actividad:​

“Cocinaste carne al horno:

Resultado: fuente de horno con mucha grasa y platos sucios con grasa. No tires todo en la misma bacha junto con la ensaladera + los cubiertos + los vasos. Así vas a engrasar TODO. Hay que separar en origen”.

Y continuó: El paso previo sería desgrasar al máximo en el tacho de basura no reciclable. Valerse de servilletas de papel (si están usadas mejor para no desperdiciar ), papel de diario o cualquier papel. Simplemente refregamos la fuente y los platos y absorbemos toda la grasa posible”.

Una vez realizado tal proceso, el Almeida aconsejó que luego se tenga en cuenta el uso del detergente:

“DETERGENTE Yo de una botella la diluyó x 4: 1° porque me hace mal a las manos (no me gusta usar guantes ). 2° porque si el detergente es bueno, diluido con agua rinde igual (en caso de mucha grasa/suciedad agrego un poco más). Pero para suciedad superficial es más q suficiente. Además el detergente y el desengrasante son terribles para el medio ambiente”.

Y para finalizar, explicó en siete pasos cómo sería el proceso en conjunto para tardar menos en el lavado de los platos: ​

MOMENTO DEL LAVADO: Con esta base ya desarrollada llega el momento de la acción.

1. Agrupamos por nivel de suciedad.

2. Despejamos la bacha y la mesada.

3. Abrimos un hilo de agua caliente.

4. Remojamos todo y con la esponja aplicamos detergente a todo.

5. Momento de enjuagar. (Es clave tener la mesada despejada para poder agrupar)

6. Se enjuaga y va al secaplatos.

7. Siempre lo más sucio se guarda para el final: fuentes de horno/ollas/platos.