El amor engorda: las personas en pareja pesan unos 6 kilos más que los solteros

tephanie Schoeppe, la autora de esta investigación que fue realizada en la Universidad Central de Queensland (Australia), estudió a lo largo de diez años la vida de unos 15 mil estudiantes voluntarios: sus hábitos, elecciones y actividades y llegó a la conclusión de que quienes viven relaciones felices tienden a pesar más que aquellos que están solteros y, no sólo eso, sino que aumentan un promedio de 1,8 kilos por año.

Hay varios argumentos que sostienen estos datos, pero el más importante parece ser el hecho de que las personas que están en pareja no sienten la necesidad de impresionar a nadie y se relajan más, o se permiten ciertas “licencias”: “Quienes están en una relación no sienten la necesidad de verse atractivos para atraer a una pareja“, explicó Schoeppe a la revista New Scientist. “Por eso es que se sienten más cómodos comiendo más cantidad o consumiendo más alimentos con altos niveles de grasa y azúcar. Además, cuando tienen hijos, tienden a comerse sus sobras o sus meriendas” agregó.

Por otra parte, un estudio publicado hace algunos años por la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos arribó a conclusiones similares: las parejas que viven una relación feliz y tienen una conexión saludable con el otro tienden a aumentar de peso.

La investigación que se llevó a cabo dos veces por año, durante cuatro años, con 169 parejas dio como resultado que las parejas más felices fueron las que más kilos ganaron, en tanto las que se mantuvieron en su peso ideal fueron las estaban más insatisfechas con su pareja. Sarah Novak, coautora del estudio arribó a las mismas conclusiones que la doctora Shoeppe: “Cuando la prioridad no es seducir al otro, porque ya lo tenemos, perdemos interés en parecer atractivos”. Por el contrario, las personas que están en pareja pero que son infelices tienden a adelgazar y hacer ejercicio para verse mejor ya que su objetivo es atraer a otra persona.

En resumen, Novak sostiene que es un tema de prioridades: “Las prioridades de las personas son diferentes cuando ellos quieren atraer a otras personas. (…) Si se sienten cómodos en el matrimonio, es posible priorizar las actividades que son más placenteras como dormir o comer”.