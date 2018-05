Videos porno falsos: La nueva tendencia que preocupa a los famosos

Una de las primeras víctimas famosas de los deepfakes -videos falsos- fue, nada más y nada menos, que el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama: en el video se lo veía hablando mal de gays y lesbianas de Florida.

No contentos con este ataque al exmandatario, su mujer Michelle fue quien continuó la lista de los “fakeados”. A ella se la podía ver desvestirse y tener relaciones sexuales ante la cámara. Si bien se supo rápidamente que se trataba de un video falso, las imágenes preocuparon ante el avance de este tipo de manipulación digital.

Los deepfakes son videos modificados a través de inteligencia artificial utilizando tecnología de intercambio de rostros, en la cual se puede ver a protagonistas famosos en diferentes actividades, donde sobresalen las de triple X.

Si bien muchos creerían que para realizar este tipo de montaje se necesita un alto conocimiento de edición de video, hoy en día existen diferentes aplicaciones que intercambian los rostros de manera muy sencilla.

La más conocida es la creada por un usuario de la red social Reddit: FakeApp, con la cual se puede realizar todo tipo de video falso en unas pocas horas. Sin embargo, la red social ya los prohibió, calificándolos como una forma inaceptable de “pornografía involuntaria”.

Las celebrities, las víctimas favoritas

Emma Watson, Maisie Williams, Gal Gadot y Scarlett Johansson son algunas de las actrices preferidas por los falsos desarrolladores. Aunque sus abogados recorren la nube en búsqueda de estos videos para eliminarlos de una vez por todas, el sitio PornHub es uno de los que más resultados arroja en su base de datos, aunque ninguno bajo el nombre de deepfakes.

Los llamados “Fucked fakes” son fácilmente reconocibles por los comentarios de los usuarios de la plataforma de videos para adultos, aunque muchos afirman ser “leaked” (filtrados).

Corey Price, vicepresidente de Pornhub, afirmó que “el contenido no consensuado no está permitido en la plataforma, ya que infringe los términos y condiciones de servicio”. Y agregó que se puede “solicitar la eliminación de material no consensual” y que trabajan para hacerlo de inmediato ante cada solicitud. Sin embargo aclaró: “Dependemos de nuestra comunidad y/o propietarios de contenido para marcar el contenido inapropiado”.

Porno por venganza

Otro de los mayores miedos de la utilización de este tipo de aplicaciones, es el llamado “porno de la venganza”. Donde cualquiera puede ser involucrado involuntariamente en un video casero de alto contenido sexual y así difamarlo entre sus conocidos.

Estos casos registran un gran aumento en los últimos meses entre los crímenes cibernéticos, donde la mayoría de los demandados son ex parejas que buscan venganza a través de la difamación sexual pública.

Sin embargo, los letrados explican que el rápido desarrollo de la tecnología hace que sea muy difícil que las leyes se mantengan al día para apoyar adecuadamente a las víctimas. Aunque ya existen sentencias que marcaron jurisprudencia en diferentes lugares del mundo, como en Australia y el Reino Unido.