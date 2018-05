Presentó su curriculum vitae hecho a mano y sorprendió a todos

Una usuaria de Twitter de Montevideo, Uruguay, publicó en su red social una foto de un Curriculum Vitae que llegó a la empresa en la que ella trabaja, pero con la particularidad de que estaba hecho a mano.

Usualmente esta forma de presentación de uno mismo hacia una empresa en busca de trabajo se suele hacer en computadoras, imprimirlos y presentarlos ante recepción de la manera ‘formal’.

Pero este caso fue particular, ya que la persona que solicitaba el trabajo, escribió a mano su CV, y lo entregó a la empresa.

Una diseñadora gráfica lo vio, se conmovió y decidió subirlo a las redes sociales en donde comentó:

“Hoy me llegó un CV de una chica pidiendo trabajo. Ojalá todos los que todavía tienen la palabra “meritocracia” en su vocabulario piensen un poco más antes de decir que no trabaja el que no quiere”.

Lejos de criticarla o burlarse de ella, la joven, diseñadora gráfica, decidió ayudarla a crear uno nuevo en computadora.

“Le hice un CV más lindo en un programa que puedo pagar en una computadora que pude pagar, porque algunos tuvimos mucho más suerte que otros”.​

De esta manera dejó en claro a todos sus seguidores que el que quiere llegar alto, puede.